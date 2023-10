)

Los clásicos

Películas van, películas vienen, pero sin duda, estos clásicos, muchos aclamados por la crítica especializada, nunca pasarán de moda para ver en estas fechas: Rosemary’s Baby, Psycho, The Exorcist, The Shining, Carrie, Nosferatu, Suspiria o Sleepy Hollow.

La mejores películas de terror de los últimos años

Hay algunas películas de los últimos años que se han convertido en las favoritas de muchos, incluidas The Witch, Get Out, Heredatary, It, Terrifier 2, It Follows, The Babadook o A Quiet Place.

Las mejores series para maratonear en Halloween

Si buscas alguna serie para maratonear, no te puedes perder las diferentes temporadas de American Horror Story, desde AHS: Murder House hasta AHS: Delicate, con Kim Kardashian y Emma Roberts.

American Horror Story: Murder House

American Horror Story: Asylum

American Horror Story: Coven

American Horror Story: Freak Show

American Horror Story: Hotel

American Horror Story: Roanoke

American Horror Story: Cult

American Horror Story: Apocalypse

American Horror Story: 1984

American Horror Story: Double Feature

American Horror Story: NYC

American Horror Story: Delicate

Si te gustan los clásicos, revive Sabrina the Teenage y Buffy the Vampire Slayer Witch. Tampoco te puedes perder todas las temporadas de Stranger Things, Chilling Adventures of Sabrina y Black Mirror. También te recomendamos What We Do in the Shadows, Twin Peaks, Lovecraft Country y Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

