La tenimesista del Team Chile, Zhiying Zeng, logró dar vuelta un increíble partido para avanzar de ronda en Santiago 2023. Sin embargo, fue su mensaje post-partido el que enamoró a la barra pop.

A los 57 años, la tenimesista chilena nacida en China genera revuelo en redes sociales, donde ya la bautizaron “la tía” de los Juegos Panamericanos.

“El público me apoyó tanto y yo escuchaba… Tenía un poco de nervios. El cariño del público es muy importante. Me calmó mucho los nervios”, apuntó la deportista.

“Yo sueño como todos los jugadores, con el número uno, lo máximo. Va a ser un poco difícil, pero lo intentaré”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “yo pienso que nunca es tarde cuando hacemos cualquier, cosa nunca es tarde. No pienso en mi edad, no, eso no es razón para dejar de hacer deporte. El deporte lo tiene que hacer todo el mundo, es muy bueno para lo mental. Yo estoy jugando gane o pierda”.

Sobre su relación con el país, la tenismesista del momento explicó que “vivo hace 35 años en Chile. He vivido más tiempo en Chile que en China. Mi familia, mis hijos nacieron acá. Entonces, yo soy chilena”.

“Siento que la gente siempre ha sido muy cercana, amorosa. Desde los primeros días y hasta hoy. Me siento muy cómoda acá. Por eso vivo acá. Ya no voy a volver”, sentenció.

Como era de esperar, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales.

“Esa es la actitud Tía Zeng, saludos desde Kong Chep Xiong”, “Más chilena que los porotos con wantán”, “Oriunda de Xi Yiang, ciudad de la longa”, “Bajen la colación y los arrollados primavera sipo, están muy caros” y “Habla el español mejor que los flaytes, jajajaja”, fueron algunas de las reacciones.

REVISA LAS DECLARACIONES DE TANIA ZENG