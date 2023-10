Durante la jornada de este martes, Daniella Chávez regresó a Chile para pasar su cumpleaños en el país, pero en su llegada se llevó una mala sorpresa luego de que personal del Servicio Nacional de Aduanas del Aeropuerto de Santiago comenzara a acosarla, según afirmó la conejita Playboy.

“Linda bienvenida me dan en Chile”, comenzó narrando en su cuenta de Twitter. “Vengo a celebrar mi cumpleaños y me voy a Miami. Y bueno, qué lástima que una mujer, porque siempre son las mujeres. No es la primera vez que me toca una acá en Chile”, señaló.

Según comentó, la influencer recibió malos tratos por ser de derecha. “Me separan las cosas y dicen; Ahí va la Facha ahora las va a pagar por Facha! Me revisaron todo y querían que les pagara por joyas que tengo hace un par de años demostrable en fotos!”, agregó.

Daniella Chávez participó públicamente de actividades en la campaña presidencial de José Antonio Kast en la última elección, y la influencer señala que producto de su postura política es que suele recibir malos tratos. “Me buscaron todo para sacarme dinero.. Pero por apoyar a Kast ahora soy acosada por al aduana (SAG) en el aeropuerto y son mujeres!”, añadió la rubia.

