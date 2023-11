La Moneda había optado por mantenerse al margen del debate constitucional. Hasta ahora el diseño era evitar que la elección del 17 de diciembre se terminara transformando en un plebiscito al gobierno, tal como ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el Apruebo fue aplastado en las urnas luego de que el Presidente Boric se jugara por esa opción e incluso el ex ministro Jackson vinculara el destino de programático de la administración al resultado de los comicios. El capítulo terminó con una severa derrota para La Moneda y con la salida de buena parte de su comité político -incluido Jackson e Izkia Siches- y un giro hacia posiciones socialdemócratas, dada la dimensión del resultado adverso.

Bajo ese esquema, el pasado 6 de octubre la vocera Camila Vallejo dijo en CNN Chile que “nos corresponde informar sin marcar posturas ni a favor ni en contra”. En esa línea, la semana pasada se limitó a presentar los montos involucrados en la campaña informativa que desplegará el Ejecutivo.

Simultáneamente, tanto Boric como Vallejo descartaron la opción de que durante este gobierno se pueda iniciar un nuevo proceso en caso de que se rechace la actual propuesta. “No es bueno construir escenarios previos a un momento que va a ser dependiente de la voluntad popular”, dijo la vocera.

Boric se sale del guión. Desde el oficialismo habían transmitido a La Moneda que no se involucrara en el debate constitucional. Con las encuestas a favor del “En Contra”, el plebiscitar otra vez el gobierno de Boric -que ha tenido dos derrotas en las urnas, como fue la del 4S y las elecciones de constituyentes del 4M- supone correr riesgos, como exponer los déficit de gestión en áreas sensibles, como la seguridad pública, uno de los caballos de batalla de la derecha en esta campaña que comienza (y en la cual han emplazado al gobierno para involucrarse en el proceso, probablemente bajo la certeza de que aquello solo podría levantar la opción “A favor”).

El problema fue que este martes, en una visita a la Región del Biobío, Boric dio una potente señal de su inclinación hacia el “En contra” de cara al plebiscito. A un lado, sin mirarlo, lo escuchaba la ministra Carolina Tohá. A continuación lo que dijo el Presidente, leído en distintos sectores como una salida de libreto.

“Yo por supuesto tengo preocupación, porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y que en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”, partió señalando Boric, emulando lo que ocurrió en la Convención Constitucional con el Consejo Constitucional y sin explicar que el primer proceso fue articulado por el FA-PC y la campaña, liderada por él.

“Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso. Finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial”, añadió.

“Lo que hemos aprendido como sociedad, es que justamente las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo, no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que pensar más a largo plazo y desgraciadamente eso no fue tomado en cuenta, desde nuestro punto de vista”.

Más tarde, en lo que para algunos configuraba una paradoja respecto a las posiciones que recién había marcado, añadió: “Que no les quepa duda que nosotros vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para que el proceso cumpla con el objetivo de que el pueblo se pronuncie de manera informada y reitero lo que señalé antes, quienes busquen antagonizar con el Gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr”.

Boric, de todas formas, sostuvo que lo importante no eran solo las formas en el proceso constitucional -la Convención fue duramente criticada por sus constantes salidas de libreto, lo que no ocurrió en el Consejo- sino también en el contenido del texto.

“A nosotros no nos interesa antagonizar con alguien en esto, nos interesa que Chile pueda tener reglas que los representen a todos y en eso vamos a estar trabajando”, sostuvo.

La nueva polémica con la prensa. El 25 de octubre el mandatario participó de la cena anual de la Sofofa. En el encuentro con los principales empresarios del país, Boric arremetió contra diversos medios de comunicación. “Cuando leo los titulares de los diarios, la verdad leo poco los diarios a esta altura, pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios El Mercurio, La Tercera, La Segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal, y no estamos en eso”, dijo.

Seis días después, tras una dura respuesta de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Boric volvió a tener un impase con la prensa. A continuación la pregunta y las respuestas del Mandatario con un periodista que cubría las actividades del mandatario en el Biobío.

-Periodista: Buenas tardes, a propósito de la entrega de la propuesta constitucional, ¿cree que se tuvo que haber hecho un esfuerzo mayor por hacer una constitución más representativa de los distintos sectores políticos? Y lo segundo presidente, en marzo del año pasado dijo que cualquier resultado de una Constitución es mejor que una escrita por cuatro generales. ¿Aplicaba a este proceso?

-Boric: Parto de la base que la tesis, la tesis que solloza su pregunta es que debiera haber habido un acuerdo mayor y que por lo tanto no hubo un acuerdo transversal, lo suficientemente transversal. ¿Esa es la opinión del Mercurio? ¿No? Pero esta es la tesis que subyace a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tesis de la pregunta? ¿Me la puede repetir, la primera pregunta?

-Periodista: La pregunta de fondo es, ¿cuan representativa cree usted que es esta propuesta de los distintos sectores políticos? No hay ninguna tesis de ningún diario.

-Boric: Yo creo que eso se expresa en la votación que hubo. Finalmente, el proyecto… Lo que a nosotros nos corresponde como gobierno es garantizar el éxito del proceso en sus términos procedimentales. Y eso, que no les quepa duda, que lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y el deber que nos cabe como gobierno. Tanto de informar la propuesta en todas sus dimensiones, como de hacer valer los periodos de campaña y todo lo que corresponde para que el pueblo se pueda expresar de manera informada en el plebiscito de diciembre.

Posteriormente entregó el mensaje anteriormente mencionado sobre el nuevo proceso constitucional.

El diálogo con el periodista, de todas formas, continuó.

-Periodista: ¿Y lo de los cuatro generales?

-Boric: Creo que eso corresponde al pueblo evaluarla, yo creo que hay un tema de legitimidad del proceso constitucional, y eso yo siempre lo he señalado respecto a la constitución del 80, pero evidentemente eso se tiene que evaluarla en función también de los contenidos que tiene la constitución y no solamente del procedimiento.

