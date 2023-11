El jueves, durante una conferencia en la Casa Blanca, el Presidente Boric dijo haberle manifestado a Biden su preocupación por lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y, junto con condenar a Hamas, volvió a criticar a Israel. La Casa Blanca difundió la siguiente síntesis del diálogo: “El presidente Biden dejó claro que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel y afirmó el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el derecho internacional humanitario. El Presidente Biden también reafirmó nuestros continuos esfuerzos para aumentar y sostener urgentemente la entrega de asistencia humanitaria vital (incluidos alimentos, agua y atención médica) a los civiles en Gaza”. El gobierno estadounidense también difundió la conversación previa al encuentro.

Qué observar. Tras abandonar el encuentro que sostuvo este jueves con Biden, que duró cerce de 40 minutos, Boric entregó una versión de lo conversado durante una rueda de prensa.

“Le manifesté al Presidente Biden nuestra preocupación por lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza. Día a día el número de víctimas civiles sigue en aumento y más de 8 mil muertos después de que comenzaran los ataques del Estado Israel hacia la Franja de Gaza podemos decir que sin lugar a dudas la respuesta ha sido desproporcionada, que se está violando el Derecho Humanitario Internacional y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es sencillamente inaceptable”, dijo.

Antes de la reunión, el gobierno llamó a consultas a su embajador en Israel en protesta por “violaciones del Derecho Internacional Humanitario” durante los bombardeos en la franja de Gaza.

Israel, un histórico aliado de Estados Unidos, que además le ha prestado su apoyo frente al ataque de Hamas, condenó la decisión de La Moneda, que se hizo pública casi en simultáneo con el gobierno del colombiano Gustavo Petro.

La Casa Blanca difundió ese mismo jueves una síntesis de la reunión, difundida por el Departamento de Estado. El texto consta de dos párrafos. El segundo dice:

“El presidente Biden dejó claro que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel y afirmó el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el derecho internacional humanitario. El Presidente Biden también reafirmó nuestros continuos esfuerzos para aumentar y sostener urgentemente la entrega de asistencia humanitaria vital (incluidos alimentos, agua y atención médica) a los civiles en Gaza. El presidente Biden también destacó la importancia de seguir apoyando a Ucrania y expresó su preocupación por los efectos globales de la guerra de Rusia contra Ucrania, particularmente en la seguridad alimentaria y energética”.

Diálogo en Washington. La Casa Blanca, a su vez, difundió la conversación que sostuvieron Boric y Biden antes del encuentro.

Presidente Biden: Bueno, señor presidente, bienvenido a la Casa Blanca. Bienvenidos a la Oficina Oval.

Presidente Boric: Muchas gracias. Es realmente un honor para mí y para Chile estar aquí.

Presidente Biden: Bueno, les digo que es un honor para nosotros. Mira, sabes, el único problema que tengo contigo es que eres demasiado joven.

Presidente Boric: Eso no es un problema (risas).

Presidente Biden: No, (a mí) me eligieron cuando tenía 29 años. Había que tener 30 años para ser senador. Tuve que esperar.

Presidente Boric: Yo fui elegido cuando tenía 35 años y 27 para el Congreso.

Presidente Biden: Así es.

Presidente Boric: ¿Fue elegido a los veinte años? ¿29, dijo?

Presidente Biden: Veintinueve. Tienes que tener 30 años. Tuve que esperar 17 días para ser elegible.

Presidente Boric: Bueno, entonces compartimos el mismo camino.

Presidente Biden: Sí.

Presidente Boric: Espero llegar tan lejos como usted.

Presidente Biden: Bueno, es fantástico tenerle aquí y verle de nuevo. Ya saben, este año Chile y Estados Unidos celebran 200 años, 200 años de relaciones bilaterales. Y hoy nuestra asociación es más fuerte que nunca.

Presidente Boric: Sí.

Presidente Biden: Y una de las cosas es que, juntos, a través de nuestra Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas, vamos a hacer crecer las economías del hemisferio desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera. Ya sabes, he dicho muchas veces que no hay ninguna razón por la que este hemisferio no deba ser el más próspero y el más democrático del mundo. Tenemos todos los ingredientes para eso y estamos defendiendo la democracia y la libertad, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Sé que compartimos esos puntos de vista, tú y yo. Y juntos estamos trabajando para abordar los niveles históricos de migración en el hemisferio mucha gente se desplaza. Y admiro la forma en que lo ha manejado, en particular con los refugiados venezolanos, a quienes ha dado un ejemplo para la región. Por eso, al embarcarnos en este próximo siglo de asociación, hagámoslo aún más fuerte.

Presidente Boric: Bueno, para eso estoy aquí. Gracias por recibirnos a mí y a mi delegación. Estamos celebrando 200 años de relaciones diplomáticas, pero también 20 años desde nuestro acuerdo de libre comercio, que nos ha traído muchos beneficios a ambos. Yo espero fortalecer nuestras relaciones. Y me alegra estar aquí también en la Asociación Estadounidense: la reunión de la APEP. Espero que podamos hablar sobre eso. Y, bueno, nosotros tenemos valores que compartimos: por supuesto, la preocupación por los derechos humanos, la democracia y también los derechos de los trabajadores en el mundo.

Te vi apoyando a los trabajadores aquí en los Estados Unidos hace un par de semanas. Y creo que eso es muy valioso para un presidente. Y, bueno, tenemos muchos temas que discutir: la transición verde, por supuesto; inmigración; la migración, el desarrollo económico; y, por supuesto, algunos problemas que están sucediendo en este mundo que es realmente difícil hoy en día. Pero sé que respetando los derechos humanos y luchando por la democracia podemos alcanzar algunos de los objetivos que compartimos.

Presidente Biden: Bueno, ya sabe, en mi opinión, llega un momento, tal vez cada seis u ocho generaciones, en el que el mundo cambia en muy poco tiempo.

Presidente Boric: Ahora estamos en ese momento.

Presidente Biden: Y creo que lo que suceda en los próximos dos o tres años determinará cómo será el mundo durante las próximas cinco o seis décadas. Y así, juntos, tal vez podamos mejorarlo.

Presidente Boric: Trabajemos por ello.

Presidente Biden: Muy bien. Vamos a hacerlo. Gracias a todos.

Presidente Boric: Muchas gracias.

