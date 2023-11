La primera dama francesa Brigitte Macron rompió un tabú de su vida: cómo se enamoró del presidente Emmanuel Macron cuando le enseñaba teatro y cómo protegió a sus hijos en su adúltero romance.

“Pensé que Emmanuel, de 15 años, se enamoraría de alguien de su edad. Mi cabeza estaba hecha un lío cuando lo transfirieron a otra escuela”, contó en una entrevista en Paris Match la primera dama francesa, sobre su primer encuentro con su futuro esposo.

Un marido de la edad de su hija

En la entrevista, Brigitte Macron dijo que pospuso una década el matrimonio con su exalumno porque temía que la vida de sus tres hijos se hubiera arruinado, si hubiera hecho oficial su relación con un adolescente de su edad.

El presidente francés tenía 15 años cuando se enamoró de su profesora de teatro casada, Brigitte Auzière. Ella tenía 40 años, enseñaba francés, latín y teatro en la escuela católica Providence de Amiens, a principios de los años 1990. Su hija Laurence fue compañera de clase del futuro presidente francés.

Cuando su floreciente romance provocó un escándalo en Amiens, la ciudad provincial del norte de Francia, los padres de Macron, ambos médicos, lo enviaron al Liceo Henry IV de París para realizar sus estudios de sexto grado.

“Tenía la cabeza hecha un lío”, dijo Brigitte Macron, que ahora tiene 70 años, a Paris Match, en una rara entrevista sobre su vida como primera dama de Francia desde 2017.

“Para mí, un niño tan joven era paralizante. Emmanuel tuvo que partir hacia París. Me dije a mí misma que se enamoraría de alguien de su edad. No sucedió”, reconoció.

Los obstáculos

Brigitte dejó de enseñar teatro, la clase en la que conoció a su futuro marido, pero continuó enseñando francés y latín. Se mudó a Estrasburgo.

“El único obstáculo eran mis hijos”, dijo. “Me tomé el tiempo para no arruinarles la vida. Eso duró diez años, el momento de ponerlos sobre rieles. Podés imaginar lo que estaban escuchando. Pero no quería perderme mi vida”, reconoció.

“No sé cómo habrían reaccionado ante nuestro matrimonio mis padres, que fueron modelo de fidelidad y buena educación”, dijo la primera dama.

La madre de Macron, Simone Trogneux, murió en 1996. Su padre, Jean, un exitoso chocolatero, había muerto dos años antes. Se oponían al romance.

La señora Macron dijo que sus hermanos mayores solían bromear sobre los chismes en Amiens. Se divorció de su ex marido, André-Louis Auzière, un banquero, en 2006. Se casó con Macron un año después, cuando él era un joven funcionario egresado de la ENA.

Su hijo tiene ahora 48 años (tres años mayor que su segundo marido) y sus hijas tienen 46 y 39 años. El banquero Auzière murió en 2019 , sin conceder nunca una entrevista. Nadie se enteró de su muerte hasta meses después.

En Paris Match

En la entrevista de Paris Match, Brigitte Macron habló efusivamente de su marido.

“No hay un solo día en el que no me sorprenda”, dijo. “Nunca había visto semejante memoria, semejante capacidad intelectual. Tuve muchos alumnos brillantes y ninguno tenía su capacidad. Siempre lo he admirado”, dijo.

Elogió al Rey Carlos III y la Reina Camilla, a quienes la pareja presidencial francesa recibió en su visita de Estado en septiembre.

“Cuando llegó la pareja real me preocupé”, dijo. “Pero desde su llegada al Arco de Triunfo, cuando Camilla bajó del coche y me besó, marcaron la pauta. Es muy pulido, muy cultivado, muy divertido. Lo que los resume es su delicadeza”, reconoció.

“En privado, el Rey y la Reina se mostraron discretos pero encantadores”, añadió. “El jueves por la noche vinieron a tomar un aperitivo al Elíseo porque no comen mucho”, afirmó.

“Solo éramos nosotros cuatro. Un momento maravilloso. Allí estaban: Carlos y Camilla. Al día siguiente partieron hacia Bordeaux”, recordó.

Al comentar sobre otros líderes mundiales, dijo que Melania Trump, quien la visitó en 2017 con su esposo, fue “muy dulce”.

“Pero ella mantiene mano firme sobre su marido. Cuando toca su reloj durante la cena, su marido comprende que es hora de levantarse e irse. Él obedece. Tiene una personalidad fuerte”.

