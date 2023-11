Este lunes se midió el alcance y la percepción de la conversación en redes sociales de la frase “Que se jodan”, probablemente un ícono del diseño del A Favor, que puso al gobierno de Boric como su principal adversario. Solo ese día la frase tuvo un alcalde de 704.241 usuarios netos en redes sociales. El 63,16% de ellos manifestó simpatía, mientras que los principales canales de conversaciones en redes sociales fueron: X (43%), Facebook (32%), Instagram (10%), YouTube (1%) y Tik Tok (14%). La oposición ha profundizado su estrategia en las últimas horas que incluye fuertes críticas a Boric por señalar en un acto que “nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes se han ganado”. La frase no pasó inadvertida en el comando del En contra.

La medición. Desde hace una semana, las últimas piezas audiovisuales de la franja electoral y también en vocerías de líderes políticos del A favor que participan de espacios de debate público comenzó a visualizarse una nueva estrategia: instalar que quienes están detrás del En contra son el Gobierno y la izquierda que propició el estallido social de 2019.

“Yo voy a votar A favor, y que se jodan”, es la frase que quizás mejor represente ese diseño, que apuntaba a sacudir la falta de interés por el plebiscito del 17 de diciembre y de alguna forma trasladar la rabia de la ciudadanía con la política hacia la administración Boric (y la opción En contra).

El comando ha monitoreado de cerca el efecto de la frase a través de la consultora Dinamic.

Este lunes se midió el alcance y la percepción de la conversación en redes sociales de la frase “Que se jodan”

Los resultados fueron los siguientes:

Solo ese día la frase tuvo un alcalde de 704.241 usuarios netos en redes sociales.

El 63,16% de ellos manifestó simpatía, mientras que el 15,043% se inclinó por el rechazo a la campaña del A favor. Al 21,81% le causó indiferencia.

Los principales canales de conversaciones en redes sociales fueron: X (43%), Facebook (32%), Instagram (10%), Youtube (1%) y Tik Tok (14%).

En el comando miraron con especial atención los resultados en Facebook y Tik Tok, que en el último caso se anichan en segmentos importantes para el A favor, como los jóvenes, donde predomina con fuerza el En contra.

El 26 de noviembre, vale decir, el día anterior, el alcance de la frase fue de 629.935 usuarios y un nivel de simpatía del 62,72%.

El A favor endurece el tono. La llamada estrategia de la “última milla” del A favor y el diseño del “Que se jodan” -frase acuñada por los encargados de la franja, que incluye a Bernardo Fontaine, Jorge Selume, Gonzalo Muller y Marco Antonio González- se ha profundizado en los últimos días. En el comando dicen estar conscientes que en las semanas previas al plebiscito se juega definitivamente la elección. Esa tesis se sustenta en que es en ese momento cuando el electorado indeciso -que en las encuestas están marcando altos porcentajes- toman una definición.

Diversos estudios de opinión y análisis cualitativos que dicen manejar en la campaña del A favor muestran que sigue existiendo un alto nivel de confusión en la ciudadanía. También sostienen que muchos electores que votaron Rechazo en 2022 y son críticos al Gobierno estarían votando En contra pensando que es la opción contraria al Ejecutivo.

Frente a esto, añaden en la oposición, la idea fuerza es politizar aún más la campaña, en términos de que, son los líderes de la izquierda, del Gobierno, del Frente Amplio y del Partido Comunista quienes mayoritariamente respaldan la opción En contra.

De ahí las imágenes recurrentes de Boric en la franja y otras frases que aparecen en el espacio televisivo, como las siguientes:

“Los que quemaron el país para tener una nueva constitución quieren mantener todo como está”.

“Los que indultaron a criminales quieren que votes En contra”.

“Todos los que crearon fundaciones falsas para robarle a gente más pobre, quieren que votes En contra”.

Este miércoles, José Antonio Kast transitó en ese mismo tono: “A favor y que se jodan. Estamos cansados de la inoperancia, estamos cansados de las mentiras, estamos cansados de la ineficiencia”.

El factor Boric. El 31 de octubre, el Presidente se salió del libreto que ha resguardado La Moneda para enfrentar las elecciones del 17 de diciembre, lo que pasa por no convertirlas en un plebiscito a la gestión del gobierno, como de alguna manera lo fueron las de septiembre de 2022, cuando el Apruebo perdió en las urnas y el Ejecutivo cargó con el peso de la derrota. Boric dijo esa vez que en el nuevo proceso constitucional “se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior” y que “el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”. “Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso. Se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial”, añadió.

En la campaña del En contra les preocupa que la elección se convierta en los últimos días en un plebiscito a Boric.

El Presidente, sin embargo, dijo este miércoles una frase que no pasó inadvertida ni en el oficialismo ni en la oposición.

En el marco de la inauguración del Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual de la Región Metropolitana, el Mandatario agradeció a las organizaciones feministas que “nos han permitido llegar hasta acá”

Y añadió: “Por su compromiso permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia de las mujeres y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes se han ganado. Ustedes nos recuerdan permanentemente que podemos hacer más”.

Su frase, que toca un tema clave de la campaña, encendió las críticas de la oposición, que, siguiendo su estrategia de campaña, vincularon de inmediato sus dichos con la campaña del En contra. Así lo hizo, por ejemplo, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, y la ex ministra Marcela Cubillos.

En números. En el comando del A favor señalan que sus encuestas internas son coincidentes que las arrojadas por la Cadem del fin de semana, que mostró que su opción subió a a 38% (6 puntos más que la semana pasada), mientras que el “En contra” cayó 3 puntos a 46%, con lo cual se redujo la brecha a ocho puntos, la más baja entre ambas opciones desde mayo.

Por su parte, el 16% aún se mantiene indeciso. Entre ellos, 24% probablemente votaría “A favor”, 17% probablemente votaría “En contra”, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde.

