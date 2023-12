El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, pidió este martes terminar con la discusión bizantina en materia de seguridad, asegurando que «los delincuentes no sienten ningún miedo».

Luego de que ayer decretara emergencia comunal y anunciara que contratarán con ex personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas para abordar temas de seguridad, el alcalde Carter explicó en Radio Universo que «esto nos permite adecuar procesos, acelerar procesos, reasignar recursos».

Así indicó que entre las medidas tomadas, están el «llamar a la contratación de 100 personas que vengan del mundo de las FF.AA. en retiro, de Carabineros, de la PDI, de Gendarmería en retiro, que son profesionales de la seguridad, que están jóvenes aún, que tienen una experiencia acumulada en manejo de la contingencia (…) y que nos v a permitir reforzar nuestra seguridad a través de este batallón de seguridad ciudadana».

Sin embargo, aseguró que «yo personalmente no creo que los alcaldes deban tener el poder de disponer de policías municipales armadas, no me gusta ese modelo, creo que el monopolio de las armas lo tienen las Fuerzas Armadas y las policías. Pero nosotros sí podemos colaborar en tareas de prevención y de patrullaje conjunto».

Consultado por declaraciones pasadas, Carter acotó que «yo no creo en la ley de la selva, yo creo en el derecho, pero en el derecho a defensa de todos los chilenos. Nosotros le hemos entregado la exclusividad del uso de la Fuerzas a nuestras FF.AA., a Carabineros y la PDI son ellos en nombre nuestro que deben usarla y deben usarla con toda la autoridad y eso significa eliminar físicamente a un delincuente que opone resistencia al cumplimiento de la ley, así debe ser».

«Tenemos que sacarnos los guantes de una vez por todas, de tanta discusión bizantina, hoy tenemos policías en los cementerios, ciudadanos en los cementerios, los matan como moscas en las calles, los delincuentes no sienten ningún miedo. En una sociedad hay que darle una oportunidad al delincuente, ‘elija dónde quiere estar, ¿quiere estar en la cárcel? en la cárcel. Y si opone resistencia al cumplimiento de la ley en defensa de la libertad de los ciudadanos, ya sabe dónde va a terminar, en el cementerio», sostuvo.

El jefe comunal además indicó que «hay que tener cuidado en Chile, porque cualquier cosa que se hace en pensiones, en salud, en seguridad, en educación, termina en suma cero, porque nos dedicamos a tratar de torpedear al otro y no tratamos de sumar efectivamente las correcciones. Tal vez la idea corregida, sea mucho mejor».

/psg