Un insólito momento protagonizó esta semana la periodista Maryam Moshiri durante una transmisión en directo de la BBC, situación que la obligó a ofrecer disculpas a los televidentes través de sus redes sociales.

El hecho ocurrió el miércoles cuando al terminar la clásica cuenta atrás del canal británico para empezar sus informativos, la presentadora apareció en cámara sonriendo y levantando el dedo medio de su mano derecha. Sin embargo, tras percatarse de lo ocurrido, Moshiri bajó inmediatamente su mano y comenzó a leer las noticias.

Y aunque el gesto no duró ni un segundo, sí generó revuelo en redes sociales con usuarios que salieron en su defensa, hasta otros que pidieron su renuncia.

Ante esto, Moshiri optó por ofrecer disculpas por lo ocurrido y este jueves publicó en su cuenta de X (antes Twitter) algunas palabras explicando la situación.

«Hola a todos, ayer, justo antes de salir al aire, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0… incluyendo los dedos para mostrar los números», comenzó diciendo.

A continuación explica que cuando llegó al número uno, giró su dedo como broma, sin percatarse de que eso sería captado por la cámara.

«¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire!», señaló. «Lo siento si ofendí o molesté a alguien», agregó, asegurando que el gesto no estaba dirigido a los espectadores ni a alguna persona en particular.

Tras las disculpas, los seguidores de la periodista le manifestaron su apoyo con comentarios como «fue divertido», «dejen que los humanos sean humanos», «al menos tienes sentido del humor» e, incluso, «gracias por el meme».

Revisa el particular momento a continuación:

Caught on cam 📸#BBCNews opens with anchor Maryam Moshiri giving the middle finger 🖕😂pic.twitter.com/l4h3GfTCP1

— Kumar Manish (@kumarmanish9) December 7, 2023