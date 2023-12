La senadora Ximena Rincón publicó una carta abierta dirigida a Michelle Bachelet. En la misiva, la parlamentaria aborda la participación de la ex presidenta en la franja televisiva de la opción «En Contra», de cara al plebiscito del 17 de diciembre.

Ximena Rincón 🐀 @ximerincon: "La Presidenta Michelle Bachelet o no entendió lo que leyó o derechamente está mintiendo y no me imagino a la presidenta mintiendo"#EnContra 🇨🇱 #EnContraPorChile pic.twitter.com/Mynk2HjYFC

— Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) December 10, 2023