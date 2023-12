A menos de una semana del plebiscito, la recta final de la campaña ha estado marcada por el debate que generó la irrupción de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien apareció en un spot de la franja del ‘En contra’ y tuvo presencia en otros medios.

La ex Mandataria acusó que la nueva constitución retrocede en derechos de las mujeres, lo que le valió duras críticas desde el comando del ‘A favor’, quienes la acusaron incluso de mentir. Su intervención, además, se dio en momentos en que los sondeos de opinión mostraban un estrechamiento de las cifras entre ambas posiciones.

Auth: «Bachelet se metió en un avispero»

«Es una equivocación», sostuvo el analista político Pepe Auth, en una nueva edición del podcast Política para Adultos de El Líbero, donde se analizaron los alcance que puede tener la irrupción de la ex Mandataria. El analista explicó que «es una equivocación tremenda meter a los dirigentes políticos en la campaña. Porque es muy pequeña la franja de ciudadanos que está esperando lo que le digan sus dirigentes políticos para saber cómo votan. Y además, la gente ya sabe qué votan. No es que sea novedad. Las cosas que tienen resonancia son las cosas novedosas».

En esta línea, Auth enfatizó que «Frei tiene más impacto que Bachelet», en referencia a la postura por el ‘A favor’ que manifestó el ex Presidente, a diferencia de sus pares de la ex Concertación.

Auth insistió en que la entrada de Bachelet en la campaña «es un error, no creo que mueva para nada la aguja. Se metió en un avispero. Fue un paso en falso, y probablemente haya habido pérdida de puntos en lugar de ganancia».

Bellolio: «Si gana el ‘En contra’, pierde la credibilidad de la política»

Respecto a los resultados del domingo, Auth agregó que pase lo que pase el gobierno ya no logró el objetivo de una nueva Constitución. «El gobierno perdió una de sus principales cartas que podía dejar de hacer irrelevante el gobierno», dijo.

El ex ministro Jaime Bellolio, en tanto, apuntó que «si gana el ‘En contra’, pierde la credibilidad de la política como una forma institucional de resolver los problemas y las demandas de las personas. Y creo que hay una rendija de opciones si es que gana el ‘A favor’. Porque precisamente la centro izquierda -porque no tengo ninguna expectativa con respecto al PC hacia la izquierda- va a tener que llegar a los acuerdos necesarios para implementar la nueva Constitución».

En esta línea, Bellolio enfatizó que «yo mantengo mi esperanza y yo creo que vamos a ganar y va a haber más estabilidad para Chile».

Auth: «Estaban mintiendo»

El ex ministro de la Segegob acusó además a la izquierda de mentir, cuestionando la idea de que ahora quieran cerrar el proceso. «¿De verdad creen que quienes hicieron política por 30 años diciendo que todos los problemas de Chile eran fruto de la Constitución del 80, ahora se ponen el cintillo ‘de los cuatro generales’? ¿Y salen con pompones? Es absurdo. Es absurdo pensarlo. Esa vuelta de carnero olímpica no es verdad. Es simplemente coyuntural. O sea, si Lautaro Carmona te dice que ya la Constitución no es la de Pinochet … ¿qué más pruebas necesita uno de que no es verdad?», sostuvo.

«Cuando ex concertacionistas dicen que no era necesario cambiar la Constitución, es una patada para la gente común y corriente«, señaló.

Bellolio agregó además que, de ganar el ‘En contra’, «en marzo el Partido Comunista va a presentar una reforma constitucional. Porque no van a aceptar ser ellos los que ratifican la Constitución ‘de los cuatro generales’».

En esta línea, Pepe Auth explicó que cuando «a mí me preguntaban, ¿por qué Lagos va a estar ‘En contra’? Bueno, porque la actual es su Constitución. Y resulta que ahora lo están reconociendo todos. Que se eliminaron los enclaves autoritarios, que experimentó una cantidad de reformas, y es obvio, suena acrobático escuchar a Pancho Vidal, por supuesto, después de haber dicho lo que dijo. Pero digamos que es la verdad. Estaban mintiendo. Carlos Ominami lo dijo de manera muy divertida: ‘Era solo una consigna y se la creyeron’».

Original de El Líbero

/psg