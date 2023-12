En medio de la campaña por el Plebiscito del 17 de diciembre, la figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet ha cobrado protagonismo en el despliegue del En Contra, saliendo a difundir los argumentos que esa opción ha levantando sobre los «retrocesos» que la propuesta constitucional implicaría para las mujeres.

Concretamente, la ex Mandataria ha defendido la idea de que el texto pondría en riesgo la actual ley de aborto en tres causales, iniciativa impulsada durante su gobierno. Argumentos que desmienten desde el A Favor y donde de paso algunos la acusan de tener intenciones de emprender una nueva aventura presidencial, lo cual no sería posible si se aprueba la nueva Constitución.

«Michelle Bachelet quiere ser Presidenta por tercera vez. Y por eso está En Contra de este proceso constitucional. Hoy se ha iniciado la carrera presidencial, la ha iniciado Bachelet, diciéndonos que votemos En Contra, porque ella quiere ser Presidenta de nuevo», acusó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Más allá de las intenciones o no de Bachelet, en el oficialismo hay quienes creen que una tercera candidatura presidencial podría ser una opción. El diputado Jaime Araya (IND-PPD), señaló -según consignó el martes El Mercurio- que «ella está genuinamente muy preocupada por el riesgo que significa para Chile la aprobación del texto elaborado por los republicanos; si a consecuencia de esta contribución hay otros caminos que se abren, me parece que lo obvio es explorar esos caminos».

Pero, ¿qué establece la norma del nuevo texto constitucional? El tema se aborda en el capítulo V sobre «Gobierno y administración del Estado», cuyo inciso 2 del artículo 91 señala que «el Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente».

Pero además se agrega que «con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de Presidente de la República hasta dos veces».

De ratificarse el nuevo texto, tanto la ex Mandataria Bachelet, como el ex Presidente Sebastián Piñera, quedarían impedidos de repostular nuevamente al sillón presidencial, pues ambos ocuparon el cargo en dos oportunidades. A diferencia de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, sumado a esto el Presidente Gabriel Boric, también podría aspirar a un nuevo mandato, aunque no en la próxima elección del 2025.

/psg