Mañana será el día que la oposición -Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) y el Partido Republicano- ingresará finalmente la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS). Un libelo que hace rato se venía estudiando por la responsabilidad del secretario de Estado en la polémica por las transferencias de su ministerio a fundaciones que están siendo investigadas por la justicia. Sin embargo, el factor electoral con el plebiscito de este domingo mantenía en vilo el tema, debido a que en la derecha no querían que la acción acusatoria afectara las opciones del “A favor”.

Con la derrota de esta opción frente al “En contra”, en la oposición decidieron endurecer el tono contra el gobierno. Por lo mismo, dirigentes del sector sostuvieron durante esta jornada conversaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados para ingresar el texto acusatorio. En un principio, se esperaba que el escrito ingresara este mismo lunes en la tarde, sin embargo probablemente ello ocurra mañana.

Esto último debido a que con el fin de sumar más votos a la acusación, se decidió incorporar al libelo -que está siendo redactado por el Partido Republicano- parte del texto que han elaborado las diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz.

En Chile Vamos están resentidas con ambas parlamentarias pues consideraron que en la fracasada acusación constitucional contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, las dos diputadas se adelantaron con el libelo e intentaron liderar el tema por sobre la coalición. También les criticaron la calidad y el contenido del texto jurídico. Por lo mismo, decidieron desde Chile Vamos y los republicanos que, en esta ocasión, ellos van a liderar el tema.

“Se están estudiando los argumentos para la acusación, los que están basados en la comisión investigadora, se van a sumar los del Partido Social Cristiano y nos tomaremos tiempo para hacer una sola acusación constitucional más profunda. Se presentaría mañana durante el día o a más tardar el miércoles”, dijo a La Tercera el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

Otra decisión que se adoptó es no esperar a la aprobación en la sala de la Cámara Baja del informe de la comisión investigadora por el caso convenios. Dicha votación no se ha puesto en tabla por no haber acuerdo de comités, y en la derecha creen que esto se debe a una maniobra del oficialismo por dilatar el tema.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, indicó que “la acusación constitucional va. Sigue el ministro Montes ahí, el gobierno no ha tomado ninguna decisión, la situación es insostenible. Y, por lo tanto, nosotros la intención nuestra es presentarla hoy día. Ahora estamos conversando con las distintas bancadas para llegar a un solo texto. Estaremos compartiendo los borradores y distintos énfasis. Espero que hoy día se ingrese”. Sin embargo, el diputado agregó que si no se termina el análisis durante este lunes, probablemente el libelo ingrese mañana.

La idea de la derecha es sumar en las diez firmas a distintos partidos y no solo de derecha, para así dar una señal de transversalidad. En ese sentido, se enfatiza que hay apoyos del Partido de la Gente y que también buscarán respaldos en la DC y en Demócratas. En el sector, en todo caso, recalcan que habría más apoyo en la Cámara de Diputadas y Diputados para acusar a Montes, que el que encontrarán en el Senado, donde el titular de Vivienda tiene mayor afinidad con algunos parlamentarios.

De todas maneras, ante la inminente opción de que se produzca un cambio de gabinete y que salga Montes, en Chile Vamos sostienen que no seguirán impulsando la acusación constitucional, lo que descomprimiría un poco el ambiente.

Parte del análisis que se ha hecho después del plebiscito es cómo será el tono de la oposición respecto del gobierno, el cual encontró un respiro con el triunfo del “En contra”.

De todas maneras, los dirigentes de derecha transmiten que aún deben afinar el relato que adoptarán con La Moneda. Algunos estiman que hay que ser más severos con el Ejecutivo. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó, el domingo en entrevista con La Tercera, que serán una oposición firme.

Hoy, en tanto, Macaya, manifestó que “encuentro insólito, lamentable e indignante es que el gobierno pretenda a propósito del resultado de ayer, impulsar o darle oxígeno a malas reformas (…). El gobierno sí va a contar con nuestro apoyo si impulsa una baja de impuestos, hace que los seis puntos de cotización vayan a las cuentas de los chilenos. No va a contar con nosotros para subir los impuestos y para expropiar el fruto de los trabajadores chilenos. No hemos cambiado de posición, no hemos endurecido el tono”.

