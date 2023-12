Los dardos a Kast. Los principales dardos contra José Antonio Kast y el Partido Republicano -lanzados desde Chile Vamos- tienen que ver con el rol que jugaron siendo que tenían la mayoría suficiente para proponer y aprobar una Constitución capaz de lograr un apoyo amplio en la ciudadanía y tomaron decisiones que inviabilizaron esa posibilidad.

“Cometieron el error de creer que la ciudadanía le había dado un voto a su programa cuando les otorgó una aplastante mayoría en las elecciones para el Consejo Constitucional, y cerraron los ojos para ver que los votos que cosecharon fueron sobre todo votos en contra del gobierno. Eso costó muy caro”, dijo a Ex-Ante un dirigente de Chile Vamos.

Entre esos errores, los principales, de acuerdo a esa visión, fueron las modificaciones al texto relacionadas con el aborto en tres causales.

En ese ámbito, los republicanos propusieron sustituir la norma de la Constitución vigente que establece que la ley protege la vida “del que está por nacer” por la “de quién está por nacer”. A eso se sumó otro artículo que entendía como niño a “todo menor de 18 años”.

Lo anterior le permitió al oficialismo calificar la nueva Constitución como un artefacto contra las mujeres. Cuando buscaron volver al texto original de la Constitución de los 80′, el propio oficialismo se rehusó a dar sus votos para eso, dado lo efectivo que era usar el caso como ejemplo del sesgo anti mujeres que le atribuían a la propuesta republicana.

Desde Chile Vamos van más allá. Señalan que aquello también repercutió en la derrota de Evelyn Matthei en Providencia, un problema no mejor para una alcaldesa que aspira a la presidencia de la República. Según un experto electoral, en Providencia vive un porcentaje importante de mujeres jóvenes.

Otro punto importante que se menciona es la introducción de la idea de eliminar las contribuciones para la vivienda principal en la nueva Carta Fundamental, lo que desató una serie de críticas por favorecer a los sectores de mayores recursos por parte del oficialismo.

Por último, la cantidad de detalles del texto (182 páginas, 216 artículos permanentes y 62 normas transitorias) abrió un flanco que la izquierda usó para resucitar el argumento usado por la derecha para criticar el proyecto de la anterior Convención: que era un texto maximalista.

Los dardos a Matthei. A la alcaldesa de Providencia, a su vez, le cobran desde el lado republicano no haberse comprometido con la campaña, llegando a afirmar que si el proyecto de nueva Constitución no hubiera sido modificado no habría jugado su “capital político” para apoyar la campaña del A Favor. De hecho, semanas después de esa declaración y de que republicanos hiciera modificaciones al texto, cambió de opinión y se involucró en la campaña.

Incluso, meses antes del plebiscito, había señalado que no haría campaña porque su agenda estaba copada por sus obligaciones como alcaldesa de Providencia.

Cuando cambió de idea, las críticas no se aplacaron del todo, ya que fue blanco de cuestionamientos internos en la derecha por dar su apoyo sin el entusiasmo que se esperaba. En parte se le atribuía que su prioridad era no perder puntos en su carrera presidencial contra Kast.

Desde Chile Vamos, dirigentes escuchados por Ex-Ante admiten que “Evelyn no jugó bien sus cartas, pero ella no era quien controlaba la bancada que tenía el mayor poder y responsabilidad en el proceso”.

Si bien desde las derechas admiten que fue una “oportunidad desperdiciada”, aunque no una derrota dramática en la medida que seguirá rigiendo la Constitución vigente, está claro que los dardos intercambiados entre los seguidores de los dos candidatos presidenciales del sector por atribuirle al otro la mayor responsabilidad en la derrota es el inicio de un nuevo round entre ambos postulantes a La Moneda.

Las cifras en Providencia. La comuna que Matthei dirige, con el 99,65% de las mesas escrutadas, tuvo un 51,72% para el En Contra y 48,28% para el A Favor.

El año pasado, para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, el Rechazo (la opción de Matthei) ganó con el 59,18% de las preferencias versus el 40,82% del Apruebo.

“Se ha puesto fin a 4 años de incertidumbre. Mientras tanto, el país ha empeorado en delincuencia, economía, salud y, especialmente, convivencia. A partir de mañana, todos debemos abocarnos a unir a Chile y a solucionar los problemas cotidianos que afligen a nuestros compatriotas”, publicó en X (ex Twitter) pasadas las 20:30 horas de este domingo.

Por la mañana había señalado que se jugó por el A Favor, pero volvió a decir que ella había intervenido para que pudiera existir una Constitución transversalmente apoyada y que en un minuto le hicieron ruido el fin de las contribuciones a la primera vivienda.

“Ustedes saben que en un minuto yo golpee la mesa, yo a lo que aspiraba era a que pudiéramos tener una Constitución que pudiera ser aprobada por el 70% de los chilenos, eso es lo que hubiese sido ideal”, afirmó.

Lo que dijo Kast. Por la noche Kast marcó posiciones en un discurso que realizó junto a la plana mayor de los republicanos.

“Los republicanos somos distintos. Cuando ganamos, ganamos y cuando perdemos, perdemos. Y esta noche, una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos desde el Consejo Constitucional. Y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad”, indicó.

“Mi esperanza es que hoy se cierre una etapa triste de nuestra historia. Que comenzó con un estallido delictual y que termina esta noche con una masiva manifestación democrática que cierra este ciclo de discusión constitucional”.

Los descolgados de la derecha. Más allá del intercambio de dardos entre los partidarios de Kast y Matthei, los que se descolgaron por la derecha y se sumaron al oficialismo en la campaña del En Contra parecen ser destinados a ser los más criticados por la institucionalidad de la derecha.

Sin embargo, algunos consideran que para Kast el haber separado aguas con ese sector de descolgados -entre quienes se encuentra el senador Rojo Edwards y varios ex republicanos- a la larga será beneficioso, ya que se trata de figuras que siempre tuvieron problemas de disciplina dentro de su partido, como es el caso del propio Edwards o el diputado Gonzalo de la Carrera, entre otros.

Al final de la jornada Edwards dijo que debe construirse un referente de defensa a la libertad -emulando un concepto acuñado por Milei- y sugirió que el grupo competirá para las elecciones presidenciales de 2025.

“En dos años más va a haber un gobierno que defienda la libertad”, afirmó el senador, entre aplausos de sus adherentes.

