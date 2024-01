La contralora (s) Dorothy Pérez informó que a la fecha sólo se ha rendido el 31,50% de los recursos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. En esa línea, notificó que hay rendiciones pendientes por $194 mil millones y que $17 mil millones fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado para que se haga el cobro de esos dineros.

Esta información se reveló en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que están indagando posibles irregularidades ocurridas, desde el año 2018 al 2023, en la organización, ejecución de obras y financiamiento del evento deportivo.

Los parlamentarios que estuvieron presente en la sesión, destacaron la exposición de la contralora y manifestaron sus preocupaciones sobre el caso.

El diputado Cristián Tapia (IND-PPD) sostuvo que «alguien dijo esto parece una fundación, no está lejos de ser una fundación. Y es por eso que hemos pedido que el día de mañana pueda venir el director nacional del Instituto Nacional de Deportes y también Harold Mayne – Nicholls, porque en relación a lo informe que nos entrega Contraloría el día de hoy, ellos deben estar presentes mañana para disipar muchas dudas».

Por otro lado, puso paños fríos a la situación y dijo que «las obras creo que están, yo creo que aquí hay un procedimiento que fue mal ejecutado, hay un desorden administrativo, no nos cabe ninguna duda. Recordemos que cuando nosotros llegamos el año 2022 a esta legislatura, estábamos lejos que las obras terminaran y fue un proceso bastante rápido. Lo mejor para la transparencia es que asista nuevamente el director del IND y Harold Mayne – Nicholls».

Asimismo, la diputada Marisela Santibañez (PC) señaló que «es un tema complejo, un tema que tenemos que saber enfrentar con la misma hidalguía, con la misma responsabilidad que estamos enfrentando todos los temas de transparencia y probidad. Yo creo que la gente, la ciudadanía en todo aspecto se cansó, está absolutamente agotada con estos temas».

«No sacamos nada con celebrar los Panamericanos y Parapanamericanos si no tenemos la claridad», agregó.

Miguel Mellado (RN) indicó que «de todas maneras esto es más grande que el Caso Convenio. Aquí las responsabilidades penales las va a seguir el Consejo de Defensa del Estado. Ya la Contraloría envió al Consejo de Defensa del Estado lo que ya está del año 2019, del 2021, y 2022 no se entregó ni una sola rendición, ni una sola del 2022. Entonces, creo que hay responsabilidades penales de todas maneras, pero además responsabilidades del IND en este caso, responsabilidades también de cómo fueron entregados los recursos y cómo fueron resguardadas las platas públicas, eso es lo más deshonroso en este tema, porque una letra de cambio ya no sirve para nada, y la verdad es que garantizar esta cantidad de recursos con letra de cambio es reírse de todos los chilenos».

Finalmente Jorge Guzmán (EVO) señaló que «nos estamos acostumbrando a que que este Gobierno haga las cosas mal, lo hace mal con los gobiernos regionales, lo hace mal con los recursos de todos los chilenos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y hoy día lo hace mal con los recursos de los chilenos en materia del deporte».

«La falta de transparencia también significa una mala utilización de recursos públicos, aquí tiene que estar cada peso debidamente justificado, no porque los Juegos Panamericanos se hayan desarrollado de buena forma, nosotros vamos a mirar para el lado respecto a la rendición de los recursos, tenemos $194 mil millones que no han sido rendidos, que no sabemos en qué se utilizaron, quizás la gran mayoría se pudo haber utilizado bien, pero hay una parte que no sabemos dónde está, entonces si no entregan esos recursos, si no se aclara dónde se gastaron, no se aclara cómo se invirtieron, si se respetaron los procedimientos de compra, nosotros vamos a llevar las responsabilidades políticas y eventualmente penales que corresponden», añadió.

/psg