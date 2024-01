La solicitud de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tiene sus primeras reacciones políticas.

Esta mañana las directivas de los partidos de ChileVamos se refierieron a esta situación y entregaron su respaldo a la máxima autoridad de la policía uniformada.

Ayer se dio a conocer que el Ministerio Público solicitó la formalización de Yáñez, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión durante el estallido social en su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada. El escrito lo ingresó la tarde del martes 2 de enero, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló en un punto de prensa tras el encuentro que «queremos emplazar a que veamos si el Gobierno pasa o no pasa la prueba de fuego de apoyar a Carabineros. No pueden guardar silencio. No podemos aceptar que en la peor crisis que hemos tenido en nuestro país, no se respalde a Carabineros como corresponde».

«Estamos frente a una acusación grave, compleja, enredada de omisión. Y queremos saber si el Gobierno va a apoyar o no a Carabineros», complemento, agregando que «le exigimos al Gobierno que respalde a Carabineros de Chile, que respalde a su general».

Por su parte, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo: «En los últimos días, nos hemos enterado de cómo el Gobierno ha dado pensiones de gracia a personas que delinquieron, a delincuentes que cometieron delitos particularmente en contra de carabineros y del patrimonio público. Y al mismo tiempo nos hemos enterado de que se ha pedido la formalización del general director de Carabineros. Y en esto último el gobierno ha tomado palco».

Afirmó que el Ejecutivo «no ha movido un dedo para defender a la institución de Carabineros», versus los casos, recordó, del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, o el ministro de la Vivienda, Carlos Montes.

/psg