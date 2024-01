Dado a la polémica que ha generado la invitación al cantante mexicano Peso Pluma al Festival de Viña, este jueves la senadora y presidenta del Partido socialista, Paulina Vodanovic, adelantó que va a presentar un proyecto de ley que apunta a que “este tipo de artista y otros de promoción al narcotráfico”, no estén financiados con recursos públicos.

En conversación con El Mostrador, la parlamentaria se refirió a la situación del cantante, que pese a las críticas por las letras de sus canciones que hacen “una apología al narcotráfico”, hasta el momento se consigna como uno de los artistas que se va a presentar en el evento musical.

“Esta discusión se dio el año pasado con Pablo Chill-e también (…) está estudiado el tema de la narcocultura, porque finalmente lo que hacen es mostrar éxito para los jóvenes (…) Es una apología al narcotráfico. Las canciones son atroces, con un lenguaje coba derechamente, que no es un ejemplo para la juventud. Hay libertad de expresión en nuestro país, pero ¿eso tiene que ser financiado con fondos públicos? Esa es la pregunta de fondo”, dijo en primer lugar la senadora.

En ese sentido, anunció que “a partir de esto, voy a presentar un proyecto de ley que busca que no se destinen recursos públicos a financiar este tipo de artistas (…) porque podemos criticar, podemos decir que la juventud no debería escuchar esto, pero no podemos prohibirlo porque efectivamente existe la libertad de expresión, que yo creo que es discutible porque hay objeto ilícito en todo acto que incite a cometer delitos y yo creo que es una clara incitación a delinquir todas estas canciones”.

Vodanovic enfatizó en que su “proyecto de ley apunta a que no estén financiados este tipo de artista y otros de promoción al narcotráfico con fondos públicos”.

La senadora cerró el tema con que “el Estado no puede estar financiando con recursos de todos los chilenos una subcultura destinada a mostrar que ese es el camino de la juventud. Me parece que es una señal que no nos fomentemos como Estado una subcultura que defiende y hace apología al delito (…) Yo creo que es una agresión igual a las víctimas”.

