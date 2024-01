El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo una reunión con el ministro de la Segpres y vocero subrogante, Álvaro Elizalde, para discutir temas relacionados con la agenda de seguridad. Tras la conversación, realizó un punto de prensa a las afueras del Palacio de La Moneda, donde fue consultado por el ultimátum de camioneros y los plazos de discusión, considerando el receso legislativo de febrero.

“La seguridad tiene una urgencia que no sé si admite vacaciones en el país, no tengo vínculo formal con el Legislativo, pero espero que se pueda avanzar lo máximo posible ahora. Si algo ha faltado como Estado es sentido de urgencia, y esto tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De verdad, espero que Chile no tenga que esperar que maten a una autoridad civil o militar para reaccionar con urgencia y mano dura“, expresó.

