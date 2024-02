La trágica muerte del ex presidente Sebastián Piñera en la zona de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, no solamente impactó a Chile, sino que también a otras partes del mundo. Medios de comunicación de diversos países informaron sobre el accidente de helicóptero que involucró al ex mandatario y acabó con su vida.

«Murió el expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero», tituló el diario argentino La Nación, el cual agregó que «el helicóptero accidentado pertenecía al expresidente, y de acuerdo a las primeras informaciones de medios chilenos, otros tres ocupantes sobrevivieron a la caída, entre ellos una familiar del exmandatario».

También desde Argentina, el diario Clarín indicó: «Murió Sebastián Piñera, dos veces presidente de Chile: se cayó su helicóptero».

«Chile: murió el expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero», indicó el diario trasandino Página 12.

Siguiendo por Sudamérica, el diario peruano El Comercio tituló: «Muere Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente en helicóptero». El citado medio destacó que el ex Mandatario debió enfrentar momentos complicados como la reconstrucción del país tras el terremoto y tsunami del 27F y el estallido social de 2019.

También desde Perú, el diario La República escribió: «Sebastián Piñera, expresidente de Chile, murió a los 74 años tras sufrir a un accidente de helicóptero este martes 6 de febrero».

El diario colombiano El Tiempo, por su parte, ha dedicado un lugar importante de su portada para informar la muerte de Sebastián Piñera, al que catalogó como «la figura clave de la derecha en Chile del siglo XXI».

«Sebastián Piñera: de empresario a presidente de un país que estalló socialmente», publicó por su parte el diario El Espectador, también desde Colombia.

Reacciones en Europa y EE.UU.

Desde Europa, el diario español El País destacó que Piñera «fue el primer mandatario de derecha en democracia y uno de los fundadores de Renovación Nacional, una de las principales formaciones de la derecha tradicional chilena».

«El expresidente de Chile Sebastián Piñera (74 años) ha muerto este martes después de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente, al parecer debido a las fuertes lluvias», indicó por su parte el también español ABC.

El Mundo, en tanto, publicó: «Piñera, un poderoso empresario de 74 años, gobernó Chile entre 2010 y 2014 y 2018 y 2022. El ex presidente estaba pasando sus vacaciones de verano en su casa en el lago, en el sur del país».

Desde Reino Unido, el diario The Guardian destacó que Piñera «supervisó un rápido crecimiento económico y una fuerte caída del desempleo durante su primera presidencia, en un momento en que muchos de los socios comerciales y vecinos de Chile enfrentaban dificultades económicas», mientras que su segundo mandato «estuvo marcado por violentas protestas contra la desigualdad que derivaron en acusaciones de violaciones de derechos humanos y terminaron con la promesa del gobierno de redactar una nueva Constitución».

Ya en Norteamérica, el prestigioso The New York Times afirmó: «Sebastián Piñera, ex presidente de Chile que ayudó a fortalecer la joven democracia del país después de convertirse en su primer líder conservador desde una dictadura militar, murió en un accidente de helicóptero en Chile el martes».

«Quizás su legado más significativo fue ayudar al movimiento conservador de Chile a ganar el poder por primera vez desde el fin de la brutal dictadura militar del general Augusto Pinochet en 1990», añadió el medio estadounidense.

/psg