La solicitud fue levantada por la bancada de diputados republicanos. El diputado Agustín Romero sostuvo que “los republicanos solicitamos una sesión especial en sala para exigir explicaciones públicas al gobierno respecto al secuestro del ciudadano venezolano Ronald Ojeda Moreno, cuyos posibles autores serían extranjeros relacionados con la dictadura de Venezuela”, agregando que se requiere de las respuestas que puedan proporcionar desde los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Su par, Luis Fernando Sánchez, respaldó las palabras del jefe de la bancada republicana y afirmó que “el gobierno ha actuado de forma tremendamente débil en las últimas horas, no ha sido capaz si quiera de pedirle explicaciones a la dictadura de Nicolás Maduro y por lo mismo es fundamental que volvamos a sesiones dentro de la Cámara (…)”.

A raíz de lo anterior, según conoció La Tercera, Cifuentes comenzó a sondear con los jefes de bancada la posibilidad para adelantar el año legislativo.

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado y jefe de bancada, Frank Sauerbaum, aseguró que “nosotros desde el período de los incendios le planteamos al presidente Cifuentes la necesidad de que nos citara si era necesario. Tuvimos reuniones de los jefes de comités con el presidente la Cámara hace unos días a raíz de los incendios y esta materia respecto al posible secuestro por agentes venezolanos también nos preocupa. Estamos disponibles para que el presidente tome las acciones pertinentes para que nos cite a las comisiones como a la Sala”.

En ese sentido, el legislador se mostró disponible para que la citación sea pública como reservada. “La bancada está disponible para poder asistir apenas se nos cite”, recalcó Sauerbaum.

En tanto, el diputado y jefe de la bancada de Evópoli, Francisco Undurraga sostuvo que “yo entiendo el ánimo de todos los parlamentarios de participar en la resolución del problema, pero en este instante la solución del problema y el desechar algunas de las hipótesis o confirmarla, está en manos de la Fiscalía, no en manos de los parlamentarios”.

“La preocupación que no solo tiene el Partido Republicano, sino que todas las bancadas es efectivamente que no se pueden cometer estos actos en nuestro país, en primer lugar y en segundo lugar, no entorpecer ninguna diligencia que permita, ojalá, regresar con vida al exoficial. Después, una vez que se sepa de verdad qué sucedió y quién cometió el secuestro, bueno, ahí nosotros podríamos sacar las conclusiones políticas por este caso”, agregó el legislador.

Cabe recordar que por esta causa desde el Ministerio Público se encargó diligencias a la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones y además, la causa quedó bajo reserva.

/gap