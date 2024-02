El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó lo sostenido por el medio venezolano La Razón, sobre la supuesta vinculación de su viaje a ese país con el secuestro de Ronald Ojeda en Chile.

El medio aseguró apuntó que, según expertos en seguridad, «la firma del convenio de colaboración en materia policial» suscrito entre Chile y Venezuela, con motivo del auge del Tren de Aragua, «abrió las puertas de ese país a los organismos policiales y militares venezolanos, cuestionados internacionalmente tanto por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como por el Fiscal de la Corte Penal Internacional».

En un punto de prensa sostenido en La Moneda, Monsalve replicó de forma categórica. «Hacer una afirmación muy clara, muy nítida, y muy tajante: Una total mentira. Si usted me pregunta como califico esa publicación, la califico de una total mentira».

El convenio de colaboración policial firmado con Venezuela, señaló, «es público, el viaje fue público, fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación, mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la PDI, reuniones que además también fueron públicas (…) Entonces permítame decirle lo absurdo de la teoría».

«El convenio tiene un solo fin», agregó, «es un convenio de colaboración policial, por lo tanto, no es un convenio de colaboración política. Es un convenio en que las policías, la PDI por el lado de Chile y el cuerpo de investigación policial en el caso venezolano, por lo tanto, sus contrapartes policiales, entre ellos, intercambian información que permiten identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y por supuesto desarticular esas organizaciones».

Requerido respecto a si Ojeda era un sujeto de interés para Venezuela, Monsalve señaló que «el señor Ojeda estaba en una situación migratoria particular, condición migratoria que dio este Gobierno y que tiene la firma de este subsecretario, así que yo pido por favor que en esto seamos súper responsables. Nuestra tarea en materia de personas que son perseguidas es proteger y para eso, yo he hecho uso de mis facultades y a quienes he considerado necesario, le he dado una condición de protección en el país».

Críticas

Por lo demás, el subsecretario respondió a las críticas de la oposición sobre la falta de claridad que han manifestado las autoridades sobre el caso.

«Yo he leído varias publicaciones de personas que interpelan al Gobierno para informar respecto al estado de avance de la investigación. No sé si hay un desconocimiento, pero volvamos a aclararlo, esta es una investigación que lleva un fiscal del Ministerio Público, que lleva adelante las diligencias que él ha declarado secreta ¿Podría yo o podría el Gobierno informar del Estado de avance? No», aseveró.

