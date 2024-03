El jefe de Estado estadounidense, Joe Biden, usa ayudamemorias durante las reuniones no públicas, afirmó el expresidente de la Cámara Baja del Congreso, Kevin McCarthy, en una entrevista el jueves a la cadena Fox News.

«[Biden] todavía sigue utilizando un teleprónter cuando se reúne a puertas cerradas. Pero el teleprónter son tarjetas. Cuando me reuní con él un par de veces, leía las tarjetas», contó McCarthy, precisando que al encuentro habían asistido unas cuatro personas.

Asimismo, McCarthy señaló que durante las conversaciones el líder estadounidense se ciñe a sus apuntes. «Si se desvía, por ejemplo, no me senté a negociar solo el techo de la deuda con él, simplemente se apega a los ayudamemorias. Y si te vas, si te desvías de [lo que dicen] las tarjetas, él no puede seguir adelante».

Former Speaker of the US House of Representatives Kevin McCarthy – about Biden's capacity: [When you meet behind closed doors…] He still has a teleprompter, at closed meetings in a narrow format, and in general, cue cards. I met him a couple of times and noticed that he reads… pic.twitter.com/PbMPHXQhuU

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) March 1, 2024