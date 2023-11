Gabriel “Coca” Mendoza, exfutbolista vinculado con Colo Colo, anticipó la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023 y, con un grado de desconfianza, apuntó al partido que jugará la U. de Chile contra Cobresal, equipo que está en la pelea del título junto con el “Cacique” y Huachipato.

Y es que, un eventual triunfo de la U sobre los “Mineros” le daría chances al elenco albo para tomar el liderato, pero para eso, los de Macul deben ganar su duelo ante Unión Española.

Por lo mismo, Mendoza considera que el elenco azul no buscará la victoria frente al conjunto norteño. “Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, señaló en el portal Redgol.

En esa línea, el otrora defensor mencionó que no festejará si es que la U. de Chile le anota a Cobresal. “Ninguna posibilidad de gritar los goles de la U como si fueran de Colo Colo. Es imposible”, aseguró.

Por último, Gabriel “Coca” Mendoza remarcó que “en Colo Colo debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa. Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie”.

/EMG