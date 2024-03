El exministro del Interior durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, dio su primera entrevista posterior al fallecimiento del otrora mandatario. Las palabras de quien figura como uno de los excolaboradores más cercanos de Piñera -tanto a nivel político como familiar- se dan a un mes del deceso de quien fuera Jefe de Estado por dos periodos.

Este miércoles, en el programa Juntos de Radio Agricultura -conducido por Karla Rubilar, que también fue parte del gabinete de Piñera como vocera de gobierno-, Chadwick contó cómo se enteró del trágico suceso y además, dio detalles de la llamada que tuvo el exmandatario con el Presidente Gabriel Boric una noche antes de su muerte.

“A mí me llama un amigo que estaba en Ranco: ‘Perdona por molestarte (…) lo que estoy viendo es que se había caído el helicóptero del presidente. No te puedo confirmar, ni te puedo decir si él iba o no iba’”, relató el exministro, quien también es primo de Piñera, en el espacio radial.

Más tarde, recibió otra llamada, esta vez de la actual titular de Interior, Carolina Tohá. “Nosotros no tenemos la confirmación todavía de si el presidente estaba ahí”, le habría señalado Tohá en ese contacto. Chadwick aseguró que ella tuvo “una actitud muy gentil y colaboradora”.

El exministro se encontraba a 1 hora 45 minutos aproximadamente de Lago Ranco y, tras la noticia, condujo hacia el lugar en auto. Ese viaje, para él fue “con lágrimas en los ojos (…) en los que vas rezando”. Eso sí, señaló que “ya tenía la certeza de que había muerto” y que cuando situó en el lugar, vuelve a ser contactado por Tohá, para comentarle que el cuerpo del expresidente ya había sido rescatado.

El block rojo y la llamada con Boric

En ese sentido, contó que al llegar se reunió con la exprimera dama, Cecilia Morel, quien esperaba a Piñera para almorzar mientras daba su paseo en helicóptero.

Alí, Morel le reveló que la noche anterior “Sebastián estaba con su block rojo (…) y escribía y escribía”, mientras que simultáneamente mantenía una llamada con el Presidente Boric para comentarle de qué forma le podía colaborar en la reconstrucción de la Región de Valparaíso tras el megaincendio que afectó la zona.

“Cecilia me decía que la última preocupación del presidente Piñera durante la noche anterior a su muerte fue escribir en su block rojo y transmitirle al gobierno todas sus experiencias para enfrentar la tragedia de los incendios”, recordó Chadwick.

La posibilidad de un “piñerismo sin Piñera”

Chadwick también abordó el lado más político del fallecido exjefe de Estado. En ese sentido, fue consultado respecto a si es posible un piñerismo sin Piñera, a lo que respondió que “no”. “Lo que es posible es un sentimiento, una emoción, un recuerdo, una perduración de un legado. Pero el propio Sebastián Piñera fue siempre muy adversario de los personalismos. Era un hombre de proyectos colectivos. Muy de equipo. Yo soy testigo de cómo él, junto a otros, impulsó, pero con la fuerza que él tenía, en la creación de Chile Vamos. Él fue un impulsor de la coalición”, dijo.

Según el otrora ministro del Interior, “si alguien pretende ver el piñerismo como algo distinto al proyecto colectivo que hoy día está encarnando Chile Vamos, y ojalá con una coalición más amplia, que era lo que él señaló en sus últimas entrevistas, usted está equivocado”.

“El piñerismo va a seguir viviendo en nuestra coalición, de nuestro sector político, en los proyectos colectivos, como un sentimiento, como un recuerdo, como una exigencia, como un sueño. Los sueños que él tenía para tenerlos como misión, nos da un camino. Pero no una cosa orgánica, él nunca buscó eso”, sostuvo.

La exautoridad cerró enviando un mensaje a los colaboradores de Piñera: “Me gustaría que pensáramos todos en cuál hubiese sido el primer mensaje WhatsApp, y pucha que nos mandaba mensajes, después de su muerte”.

“Yo creo que el primer mensaje del presidente Piñera a quienes fuimos más cercanos, más militantes, adherentes, simpatizantes, quienes estuvimos trabajando con él, hubiese sido: ‘Vamos, arriba los corazones. Hay mucho que trabajar por la unidad, por la paz, por el rechazo a la violencia, por fortalecer nuestra democracia, por que haya justicia social, por la solidaridad, por los incendios’. El primer mensaje hubiera sido: ‘Arriba los corazones. A trabajar, no se distraigan’”, expresó.

