Este lunes, la UDI se refirió al gobierno del Presidente Gabriel Boric, que acaba de entrar a su segundo tiempo. En ese sentido, señalaron una serie de críticas, apuntando incluso a que el equipo del Mandatario debe ser modificado. Además, anunciaron que este martes van a presentar un proyecto de ley para aumentar la edad para ser Presidente de la República.

Desde Suecia 286, la sede de la colectividad gremialista, varios personeros hicieron un balance de los dos primeros años de la administración de Boric. Ahí, además, criticaron las palabras de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre su evaluación a los dos primeros años del mandato actual.

“Queremos ser lo más objetivos posible, pero la verdad es que las noticias no son buenas. Hay puras malas noticias en todos los ámbitos, es cosa que miremos la seguridad, el crimen ha cambiado, se ha modificado, estamos cada día peor”, comenzó señalando la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

En esa línea, apuntó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que “hoy está mejor Chile que cuando llegamos”. Tras esos dichos, Hoffmann señaló que “nos parecen insólitas las declaraciones de la ministra Tohá cuando dice que estamos mejor que antes. Yo no sé a quién le está preguntando, no hay ninguna encuesta que así lo diga, no hay ningún número que ellos puedan decir que efectivamente están mejor, ni en salud, ni en educación, ni en vivienda”.

“Llevan apenas el 15% de lo que prometieron en su programa de gobierno. La verdad es que es bien impactante el mal diagnóstico que tiene el gobierno y es peligroso que tenga un mal diagnóstico (…) Nosotros en ese sentido queremos hacer un llamado al gobierno a que entienda, a que asuma. La oposición está dispuesta a colaborar, la UDI siempre está dispuesta a colaborar, pero primero hay que hacer una autocrítica. Chile ha retrocedido especialmente después del 18 de octubre de hace cuatro años atrás, pero el gobierno del presidente Boric, la verdad es que no ha tenido buenos resultados”, añadió la exdiputada.

En la misma línea, el senador Gustavo Sanhueza, complementó señalando que “llama la atención la profunda desconexión de las dos principales ministras del gobierno del Presidente Boric respecto de lo que vive el país. Cuando la ministra Vallejo dice y repite una frase de Fidel Castro de ‘que no han metido las manos’, parece que se le olvida que el caso convenios llegó a La Moneda, donde hay autoridades en ejercicio que han sido llamados a declarar. Cuando la ministra Tohá dice que estamos mejor que hace dos años, parece que no ha conversado con los chilenos de a pie, respecto de a cómo se sienten”.

En ese sentido, dado que según el parlamentario “las encuestas muestran claramente que Chile ha retrocedido estos dos años” y “una de estas causales que se ven en las encuestas es a la inexperiencia del Presidente de la República”, reveló que este martes van a presentar un proyecto de ley de aumentar la edad para ser Presidente de la República.

Por su parte, el diputado Cristian Labbé, apuntó a los colaboradores del Mandatario. “Tras dos años del gobierno de Boric, evidentemente él tiene que hacer una autocrítica, coordinar con su equipo y también demostrarle a Chile que está entendiendo que no está avanzado. Por ende, para eso tiene que hacer un cambio de equipo (…) el Presidente Gabriel Boric tiene que entender que su equipo tiene que tener un cambio significativo”. Consultado por La Tercera, el parlamentario indicó que en las carteras de Trabajo, Interior y RR.EE., debieran haber modificaciones.

En ese marco, su par, Juan Antonio Coloma, sostuvo: “si el Presidente Boric quiere hacer un cambio de gabinete, bienvenido sea. Lo grave y lo complejo es que el que tiene que cambiar es él. El Presidente tiene que hacer un cambio en la forma que está conduciendo su gobierno y tiene que entender que hoy día su propia coalición, encabezada por el Partido Comunista, le están rechazando las normas en materia de seguridad ciudadana”.

