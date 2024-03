A las críticas hacia el Presidente Boric por sus dichos sobre el exmandatario, ahora se sumó —a poco más de un mes de su muerte— la ausencia que anticiparon en el homenaje que se le efectuó a la figura del exjefe de Estado en el hemiciclo del Senado, en donde senadores del PS y del PPD, inclusive, estuvieron presentes.

Y la andanada de críticas le llegaron a los comunistas por redes sociales. He aquí algunos ejemplos:

Homenaje a S Piñera en @Senado_Chile . Con respeto, fuí un férreo opositor a su gobierno, pero no puedo concebir q un sector político se reste hoy de este evento,q reúne a todas las fuerzas democráticas. Nos guste o no, SP fue elegido dos veces por el pueblo chileno. pic.twitter.com/tr7O8IioMo

La senadora @loretosenadora en homenaje al ex Presidente de la República y ex senador, Sebastián Piñera Echenique: "Quiero expresar nuestro reconocimiento al Ex Presidente que hasta sus últimos días buscó a contribuir con soluciones". ▶️ https://t.co/u0fhBre0CR pic.twitter.com/KbA6wswVLV

Restarse del homenaje al ex Pdte Piñera es lo más bajo que he visto del Partido Comunista y viene a confirmar que la enfermedad de Vallejo para no asistir a su funeral fue solo una excusa.

No se puede conversar con personas que están tan podridas por dentro.

— Gonzalo M Serey (@GonzaloWMS) March 13, 2024