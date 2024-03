Este miércoles, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la petición que realizó en La Moneda el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), sobre contar con apoyo militar para que ayuden a proteger la infraestructura crítica de la comuna.

Durante la entrega de los resultados en materia de fiscalización y seguridad comunal de 2024, la alcaldesa fue consultada por la solicitud de su par de Maipú.

Bajo ese marco, Matthei respondió que “aquí hay un reconocimiento oficial de que la situación en materia de seguridad ciudadana está crítica. Lo vivimos los alcaldes en distintos puntos del país todos los días. Por lo tanto, es que es el desmentido más categórico a que estamos mejor que hace dos años”.

En ese sentido, expuso que existe un problema en esta materia. “Los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para la ciudades, entonces mi pregunta es ¿Los van a entrenar? ¿Les van a dar otro equipamiento? ¿Y si llegan a disparar los van a defender o los van a acusar por violación a los derechos humanos?”

En esa línea, señaló que “es que es bien fácil pedir cosas, pero yo no le veo absolutamente ninguna viabilidad por ahora, porque lo sucede es que no hay ni siquiera todavía un reglamento del uso de la fuerza y mientras eso no ocurra, yo creo que es una falta total de conciencia y de responsabilidad pedir militares en la calle”.

