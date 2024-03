Revuelo causaron las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, el domingo. En su participación en el programa Tolerancia Cero, el secretario de Estado señaló que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debería “evaluar su renuncia” ad portas de que sea formalizado en el mes de mayo por el presunto delito de omisión de “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” en el contexto del estallido de 2019.

Para muchos, la declaración del titular de Justicia significaba un viraje de 180° en la postura del Ejecutivo, que se la ha jugado por respaldar a Yáñez desde que en enero se supo que sería formalizado. De hecho, el gobierno ha debido enfrentar las presiones del PC y el FA que han solicitado la salida del general.

Pero el viraje no fue tal. Ayer la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que “acá no hay ningún cambio de posición”.

«En la medida que las autoridades, en este caso de las policías, sigan al mando, es porque el Presidente de la República ha decidido mantenerlos en el mando hasta que decida lo contrario. Esa decisión es a la que ustedes les puede decir si es que hay un respaldo o no a la labor en particular», agregó.

El tema fue abordado por Pepe Auth y Jaime Bellolio en una nueva edición del podcast Política para Adultos, de El Líbero.

Auth: “Fue una torpeza”

Para el analista político y ex diputado, lo de Cordero fue una “torpeza”.

“Yo pensé que Luis Cordero, habiéndose convertido en los hechos en vocero de los temas complejos, aquellos donde no quiere participar la vocera oficial, estaba hablando a nombre del Presidente, y esperábamos la cabeza del general Yáñez al día siguiente. Y fue simplemente una gaffe, una escapada de tarro, una torpeza”, sostuvo Auth.

“Poner al Presidente en la posición de contradecir a su ministro, manteniendo al general Yáñez, es complejo. En otros gobiernos era razón de salida (…). Si estuviera en los zapatos del Presidente, primero, no permitiría que un ministro me emplace, porque es un emplazamiento en la práctica”, agregó.

Bellolio: “Pone en una posición muy incómoda al Presidente”

El ex diputado y vocero del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, concordó con las palabras del analista y comentó que “lo del ministro, yo creo que es especialmente raro, porque ayer lo dice muy claramente y hoy día por la mañana dice, ‘no, en verdad lo dije yo a título personal y no había hablado con el Presidente’. Él estaba invitado a Tolerancia Cero en calidad de ministro (…). Con esto pone en una posición muy incómoda al Presidente”.

Además el ex vocero puntualizó en las diferencias que hay entre el caso de Yáñez y el del ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, sosteniendo que lo del general de Carabineros es una causa que “trata de involucrar a todo el alto mando en un delito de omisión, es decir, que no se hizo lo suficiente para evitar que ocurrieran violaciones a los derechos humanos. Y en eso tiene un carácter mucho más político”.

Vodanovic y presencia militar en las calles

En el programa también se abordó la disyuntiva que generó en el oficialismo el pedido que realizó al gobierno el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), quien solicitó asistencia militar para poder combatir al crimen organizado que está presente en la comuna. Asimismo, el contraste que se genera con las declaraciones de Gonzalo Winter (CS), quien hizo un llamado al gobierno a dar una “batalla cultural” en temas de ideología.

“Los alcaldes tienen un desafío distinto, que es sintonizar con su comuna. Entonces mientras Winter le habla a su tercio, Vodanovic le habla al potencial ciudadano que podría llegar a votar por él, que puede ser hasta 60% de su comuna”, afirmó Pepe Auth

Por su lado, Bellolio abordó los cambios de actitud que se han visto en el Ejecutivo al afrontar la problemática de seguridad. Sobre ello sostuvo que “si teníamos un gobierno que era refundador y se contenta con ser estabilizador del orden anterior, el llamar a los militares para que hagan la tarea de los policías, ya sería el fracaso profundo, ya ideológicamente es que cruzaron el río completo”.

Original de El Líbero

/psg