El escándalo de las filtraciones de información del exgeneral director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla llevaron a La Moneda a preocuparse por el alcance que pueden tener las redes del penalista en el aparato estatal.

La situación dejó a Muñoz en prisión preventiva y, este miércoles, La Tercera reveló que las conversaciones entre Hermosilla y el exdirector son solo el 0,02% del contenido que se encuentra depositado en los chats del penalista, que en total suman 777 mil páginas de conversaciones.

Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), dio luces al respecto. “Las personas tienen el derecho a preguntarse el alcance que esto tiene”, indicó la jefa del gabinete tras su reunión con la nueva cabeza de la PDI, Eduardo Cerna, quien pidió disculpas a nombre de la institución por el actuar de Muñoz.

En este sentido, La Tercera consultó a los 24 ministerios que componen el gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric si es que han revisado la existencia de posibles “contratos o contactos” con Luis Hermosilla.

En total, al menos en seis ministerios han realizado labores de búsqueda de la huella del penalista por sus reparticiones: Interior, Defensa, Salud, Justicia, Medio Ambiente y Segegob. En estas últimas dos entidades no han encontrado nada y han transmitido que realizaron dichas labores como iniciativa propia, para despejar cualquier duda.

En el Ministerio del Interior, dicha instrucción fue mandatada por la Fiscalía, ya que Hermosilla ejerció un papel a honorarios durante la administración de Sebastián Piñera. En Defensa y Salud también han debido realizar este rastreo, ya que dichas carteras han contratado los servicios del abogado que hoy está imputado por el “Caso Audios”, pero también durante el gobierno anterior.

Otra repartición por la que Hermosilla dejó huella fue en el Ministerio de Transporte, en donde el penalista defendió a la exministra de Piñera, hoy presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

Al mismo tiempo, desde carteras como Vivienda, Desarrollo Social y Mujer han negado posibles vínculos con el penalista.

El resto de carteras no entregó una respuesta, al menos hasta el cierre de esta edición. Otros, como en Hacienda, simplemente se negaron a hablar del tema.

Además, en La Moneda aseguran que hay un punto que fue revisado con especial cuidado: las conversaciones del jefe de asesores, Miguel Crispi, con Hermosilla mientras lo apoyó -ad honorem- a preparar su defensa en la investigación del lío de platas, entre el Estado y Democracia Viva, hasta que estalló el “Caso Audios”. En Presidencia transmiten que tienen la tranquilidad que todas las conversaciones entre el sociólogo y el abogado se enmarcaron en su representación legal.

Desde el Ejecutivo también dan cuenta de que el foco en la revisión de los antecedentes no puede estar solo concentrado en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ya que la búsqueda de eventuales conflictos atañe a todo el aparato estatal.

Especial preocupación existe también por el Poder Judicial, en donde es conocida la influencia de Hermosilla. “Esa bola es muy difícil de gestionar”, revela una alta fuente del Ejecutivo.

CDE encargado de la revisión formal

Quien se pudo referir con más detalle a los alcances que podrían tener las redes de Luis Hermosilla fue el titular de Justicia, Luis Cordero.

“El Consejo de Defensa del Estado (CDE) debe estar analizando cuáles son los antecedentes que podrían comprometer o no a funcionarios públicos. No es evidente que el CDE se pueda querellar en cualquier asunto que tenga impacto público, requiere que estén comprometidos o fondos públicos o bien porque están comprometidos funcionarios públicos que han cometido delitos funcionarios. En lo que se refiere al caso Audios, esos antecedentes parecieran todavía no ser claros sobre ese punto”, indicó el secretario de Estado durante la mañana de este jueves.

De hecho, el propio Cordero fue consultado respecto de si conocía a Hermosilla. Ante esto, el secretario de Estado indicó que “en mi condición de abogado, por cierto es un abogado (Hermosilla) conocido en la plaza, no podría no haberlo conocido, eso es evidente”.

Sobre el tema, desde el CDE se remitieron a responder a La Tercera que “el Consejo está estudiando los antecedentes de la carpeta investigativa que, a la fecha, ha puesto en su conocimiento el Ministerio Público”.

En el gobierno explican que las gestiones al respecto por parte del CDE son parte de las gestiones formales que se realizarán en el Ejecutivo para chequear hasta dónde pueden llegar los alcances del caso Hermosilla en el aparato estatal.

La preocupación en el Congreso

Tras conocerse la cantidad de chats periciados desde el teléfono de Hermosilla, distintos parlamentarios del oficialismo y la oposición comenzaron a preocuparse por las conversaciones que alguna vez sostuvieron con el abogado.

Algunos representantes de partidos del gobierno en el Congreso incluso se han contactado con ministros del comité político del Presidente Boric para consultarles si es que conocen de algún antecedente entre esas conversaciones que dejen en un mal pie al sector. La respuesta de la autoridad gubernamental, sin embargo, habría sido negativa.

Otros representantes del Parlamento, en tanto, se han dedicado a, en privado, negar tajantemente todo vínculo con Luis Hermosilla y a minimizar el contenido de sus pláticas si es que, alguna vez, intercambiaron mensajes con el abogado.

Al mismo tiempo, dentro del oficialismo han apuntado a los nexos del penalista con personeros del gobierno anterior, de Sebastián Piñera, pero también han debido responder preguntas respecto de los lazos que tuvo el abogado con el gobierno de Boric y, en particular, con el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi.

/psg