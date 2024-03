En conversación con ‘Ahora es Cuando’, de radio Infinita, el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se refirió a los cuestionamientos a los nombramientos de los jueces tras los antecedentes conocidos en el caso de Luis Hermosilla.

Luego de que una publicación del medio Ciper diera a conocer que el abogado Luis Hermosilla habría tenido cierta influencia en el nombramiento de los jueces al interior del organismo, Cisternas señaló que “hay un cierto consenso de que hay que mejorar el sistema” y explicó que, ante el involucramiento de distintas instituciones -Poder Judicial y Ejecutivo, Corte de Apelaciones – “indudablemente puede haber posibilidad de que la gente quiera conversar con personas conocidas para darse a conocer. El sistema llama a eso”.

No obstante, el exministro de la Corte puntualizó en que “el tema está en el límite de cómo uno lo haga, con quién lo haga y la recepción de la persona a la que se le habla”. En la misma línea, advirtió que “los límites van puesto por las personas y ahí el ministro de Justicia -Luis Cordero- tiene toda la razón: los sistemas no garantizan, son las personas”.

Al ser consultado sobre si el abogado Luis Hermosilla conversó con él para influenciar en las decisiones al interior de la Corte, Cisternas negó un vínculo: “conmigo jamás conversó a propósito de algún nombramiento o algo parecido”.

Con respecto a la información que el exdirector de la PDI le habría facilitado a Hermosilla, el exministro señaló que “la filtración de información me preocupa mucho, sobre todo por parte de quién viene y si se dice que el receptor no la solicitó. Hay una actuación espontánea y gratuita”. Bajo el mismo tema, argumentó que el Poder Judicial “permanece en muy buenas condiciones”, pero que no se niega “a la posibilidad de que puedan haber algunos casos aislados que se descubran después de un tiempo”.

Finalmente, el exministro de la Corte Suprema concluyó que “corresponde a un conocimiento sano” el saber que “en todos estos cuerpos grandes siempre va haber un porcentaje de problema, no sé si de corrupción, pero siempre se descubre algún desliz o irregularidad (…) ese porcentaje tenemos que tratar de que no aumente, y segundo de que no exista”.

