El senador Daniel Núñez instó al Gobierno a recurrir a «presión social» para llevar a cabo las reformas. Estas declaraciones han generado diversas reacciones y advertencias en el mundo político.

Y como era de esperar, la mayoría no estuvo para nada de acuerdo con sus dichos:

Todos saben que “presión ciudadana” para el PC es equivalente a violencia callejera como cuando respaldó saqueos e incendios del octubrismo. No son demócratas. No entienden que gente se cansó de la quema del metro y destrucción. Esta vez no les aguantarán https://t.co/2kuPwILlFF

