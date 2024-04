Luego de que la última encuesta Cadem revelara que los chilenos califican el sistema político con una nota promedio de 3,1, las alertas se volvieron a encender. Diversas voces han manifestado que se requiere una reforma a un sistema que genera una traba en el debate.

Las intenciones estuvieron presentes durante el último proceso constituyente, las que tienen por objetivo mejorar la representación política y terminar con la fragmentación política y la crisis de gobernabilidad presente en los últimos años, pero el triunfo del En Contra frenó esa idea que generaba cierto consenso, al ser emanada de la comisión de expertos, designada de forma transversal.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo fue consultada hoy sobre la necesidad de un cambio y señaló que «evidentemente que con un sistema que bloquea los acuerdos, los perjudicados no son ni el Gobierno ni los parlamentarios, es la gente».

Sin embargo, en el Ejecutivo no han dado luces de enviar o patrocinar algún proyecto en esa línea.

En ese contexto, tanto la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP), como diversos diputados UDI, manifestaron la necesidad de impulsar una reforma al sistema.

«No puede esperar más»

Mediante un comunicado firmado por 102 expertos, la ACCP manifestó que «la reforma al Sistema Político no puede esperar más», asegurando que si «algo que puede ser considerado como un virtual consenso es la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del sistema político ante las necesidades ciudadanas».

Además hicieron un «llamado urgente» a «abrir esta discusión y evaluar la pertinencia de las reformas que se enumeran en los medios apelando a la evidencia disponible y las experiencias comparadas».

Desde la Asociación indicaron que «la discusión constitucional nos brindó muchas propuestas e investigaciones desde distintas sensibilidades políticas, lo que no debe ser ignorado para desarrollar un debate fructífero y que permita llegar a un acuerdo transversal».

Finalmente advirtieron que «si se sigue postergando esta reforma, nuestro sistema político será incapaz de dar respuestas a la velocidad que se requiere, arriesgando acrecentar la distancia entre la democracia y el pueblo de Chile».

Entre los firmantes se encuentran Lucia Dammert, Lisa Zanottt, Alfredo Joignant, Robert Funk, Javiera Arce, Kenneth Bunker, Patricio Navia, entre otros

Diputados UDI buscan reducir número de parlamentarios

Por otro lado, esta mañana, un grupo de diputados UDI, liderados por el jefe de Bancada, Juan Antonio Coloma, asistieron a La Moneda para entregar una carta al Presidente Boric, en la que piden que el Ejecutivo ponga urgencia al proyecto de ley que reduce el número de parlamentarios.

Este proyecto intenta reducir de 155 a 120 el número de diputados, volviendo así a la cifra que existía hasta el 2015. Lo anterior, en línea con la reprobación que tiene la ciudadanía con el actual sistema político, donde el 83% está de acuerdo con reducir el número de parlamentarios.

Además, los diputados plantean en la iniciativa, establecer un umbral electoral del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos políticos puedan ingresar y formar parte de la Cámara de Diputados, salvo que a nivel nacional el partido obtenga un mínimo de ocho parlamentarios.

En este contexto, Coloma manifestó que en la actualidad el país vive una crisis del sistema político, donde «existen en el parlamento cerca de 20 partidos políticos que en la práctica han imposibilitado el diálogo. Hemos visto cómo las distintas reformas de los distintos Gobiernos están paralizadas y probablemente ha sido este Gobierno el que no ha logrado sacar en la práctica ninguna de las reformas que se comprometió con la ciudadanía».

En cuanto a la reducción en el número de parlamentarios, señaló que «transcurridos diez años de la presentación de la reforma de la ex presidenta Bachelet, el aumento de los parlamentarios no solamente no ha significado un aporte, sino que ha complejizado el diálogo y el debate político del interior del Parlamento».

Por su parte, Gustavo Benavente se refirió a las declaraciones del ministro Elizalde, quien comentó que «la prioridad del Gobierno son las reformas sociales», asegurando que sus dichos le parecen «inaceptables, pues en primer lugar, no sé qué reforma social está impulsando el Gobierno, aparte de una pésima reforma previsional. Y en segundo lugar, un Gobierno tiene que dar prioridad a varios temas, no solo a uno, ya que el Gobierno es un Gobierno integral».

/psg