Sobre el requerimiento que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó al Tribunal Constitucional para suspender la formalización en su contra por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el estallido social, se refirió esta mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su par de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

En conversación con radio Cooperativa, la titular de Segegob fue requerida respecto a cuánto incomoda al Ejecutivo que el uniformado busque frenar su formalización, considerando el criterio que zanjó La Moneda para funcionarios a los que la justicia les notifique una investigación por un presunto delito cometido.

«Este es un criterio político lo que fijamos nosotros respecto a los momentos de las formalizaciones, son momentos de inflexión, donde efectivamente nosotros consideramos que cualquier funcionario que es nominado por el Presidente de la República, que es de confianza, debiese dar un paso al costado, no como un juicio anticipado, sino que simplemente como una manera de resguardar la continuidad y no distracción de las instituciones», partió por aclarar Vallejo.

En esa línea, indicó que «es evidente que hay un derecho de ocupar todas las herramientas que tiene el ordenamiento jurídico por parte de cualquier ciudadano frente a estas situaciones».

En cuanto a si lo mencionado no radica en una contradicción con la defensa de los derechos humanos que promueve el Gobierno, Vallejo acotó que «dentro de las prioridades, no solamente está el resguardo del respecto a los derechos humanos, sino que también la probidad y combatir la corrupción».

«Aquí tenemos casos vinculados tanto a derechos humanos como a casos de corrupción y que el que los tendrá que investigar, lo está investigando y lo tendrá que esclarecer, es la justicia, y nuestra institucionalidad va a tener que funcionar y está funcionando», añadió.

Dicho eso, recalcó que en «el marco de la institucionalidad, cualquier ciudadano, incluso autoridad, tiene derecho a ocupar las herramientas que el ordenamiento jurídico le asiste».

«Nosotros tenemos que esperar qué va a decir y qué va a resolver el Tribunal Constitucional. Entonces vamos a ver si es que es admisible, si es que no, pero en eso son herramientas que pueden usar con todo derecho las personas involucradas».

Cabe destacar que la secretaria de Estado comentó en marzo a Mesa Central de Tele13 Radio que, un eventual escenario donde la formalización se aplace más allá de mayo, sería incómodo «no sólo para el Gobierno».

«Yo creo que generaría una sensación de incertidumbre permanente, porque es algo que no termina de pasar, pero no quiero especular sobre las intenciones o estrategia jurídica de la defensa o del general director», sostuvo en ese entonces.

Tohá

Del general director de Carabineros y su acción ante del TC también fue consultada la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el marco del informe sobre el estado de avance de las obras de construcción de la Subcomisaría San Luis, en la comuna de Peñalolén.

«Las decisiones de la defensa, no tiene nada que señalar el Gobierno de Chile al respecto», afirmó. Mientras que sobre Yáñez , Tohá reveló que «está ejerciendo su cargo, y eso habla por sí mismo. Si no contara con la confianza del Presidente no estaría ahí».

