El excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, acusó de traición al diputado Rivas tras su votación por la opción del Partido Comunista. “Decepcionado y traicionado por el voto de Gaspar Rivas, diputado ojalá pronto ex PDG. Me dijeron de Renovación Nacional que traicionaba e igual lo apoyamos y ahora él le dio el voto, le dio la mesa, al Partido Comunista, a Karol Cariola que va a ser un desastre, como ha sido un desastre el Gobierno de Gabriel Boric”.

“Basta ya, los diputados se han creído cualquier cosa. Yo voy a hacer todo lo posible para que Gaspar Rivas nunca más sea candidato a diputado, ni menos a senador, por el PDG”, complementó Parisi.

La respuesta del diputado Rivas

Tras la elección de Cariola como la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Gaspar Rivas dio a conocer los mensajes que recibió de Parisi y le respondió.

“Hace unos minutos recibí en mi WhatsApp un mensaje de Franco Parisi. Él me puso ‘te vendiste al PC, bueno saberlo’. Yo le quiero decir a Franco que un hombre como Gaspar Rivas no está en venta, no se vende, porque un hombre como Gaspar Rivas, Franco, no tiene precio”, fue la respuesta de Rivas.