Luego que el jueves por la noche el fiscal Héctor Barros, a cargo del caso del secuestro y posterior asesinato en el país del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, afirmara que el crimen “fue orquestado desde Venezuela” y que la única tesis que sigue vigente en la investigación sería el móvil político, las criticas y recriminaciones de gran parte de las fuerzas políticas hacia la dictadura de Nicolás Maduro marcaron este último fin de semana.

Como telón de fondo, horas antes de la afirmación del fiscal Barros, el gobierno del Presidente Gabriel Boric había llamado a consulta al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, luego que el canciller de Venezuela pusiera en duda la existencia de la banda criminal Tren de Aragua y su diseminación por los países de la región.

Desde ese momento en el país algunos sectores han solicitado que Chile rompa las relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro.

El tema fue abordado en una nueva edición del podcast Política para Adultos de El Líbero.

Auth: «No descartaría el revisar la posibilidad de romper relaciones»

“Chile tiene que escalar esto, debería ir a la OEA, a pesar de que Venezuela no esté allí, a la ONU, y también debería pensar en hacer una presentación a la Corte Penal Internacional” afirmó el ex ministro Jaime Bellolio sobre las tensiones existentes con el régimen de Maduro y su posible vínculo con el asesinato de Ojeda.

Asimismo, Bellolio se refirió al llamado a consulta al embajador Gazmuri y la decisión de que vuelva a Caracas, señalando que la acción fue un “gesto para el PC». A su juicio, tener un embajador allá “no ha servido de nada. Cada vez que ha podido, la dictadura va e insulta al gobierno, niega la existencia de un grupo narcoterrorista y es porque tiene vínculos con ellos”.

«Yo creo que lo que debería hacerse es retirar al embajador de todas maneras y dejar solamente una oficina consular», sostuvo.

Para el analista político y ex diputado, Pepe Auth, Chile no debe cerrar ni un camino en este asunto. “Yo, en el lugar del gobierno, no descartaría el revisar esa posibilidad (la de romper relaciones diplomáticas con Venezuela), pero no lo haría de ninguna manera mientras no se ponga a prueba la intención declarada del gobierno venezolano de cooperar”, señaló.

A ello añadió que postergaría el regreso del embajador mientras no hayan señales de cooperación del régimen de Maduro en el caso Ojeda, capturando y extraditando a los investigados por el asesinato.

Los desafíos y riesgos en Chile Vamos para las municipales

Otro tema que se abordó en profundidad en el programa fue el de las elecciones municipales que se vienen en octubre y el cierre de las negociaciones entre las coaliciones para las próximas primarias, lo que aconteció a mitades de la semana pasada.

Sobre aquello, Pepe Auth planteó que «Chile Vamos llegó a la inscripción con un número muy limitado de primarias y sin resolución de la negociación en el resto del territorio. Al revés de lo que hizo el oficialismo».

Agregó que “ yo no sé con qué pasión, con qué rigor y desde qué confort pareciera que están enfrentando las municipales, como si estuvieran ganadas. La verdad es que la posición desmedrada que tiene la derecha, producto del resultado del 2021, que fue el peor de su historia, hace que la elección sea difícil”.

Junto con ello agregó los problemas que dejó abierto Chile Vamos en comunas emblemáticas como La Florida y Puente Alto, señalando que en la primera no irá de candidata la ex ministra Cecilia Pérez y que en la segunda el actual concejal Felipe Ossandón no irá a primarias.

“Aquí hubo un déficit de gestión política que es evidente. Puente Alto y La Florida son las únicas dos comunas populares que tiene Chile Vamos de las 20 más grandes. La pérdida de la derecha en cualquiera de ellas sería un exitazo para el gobierno”, sostuvo Auth.

Por su lado, Jaime Bellolio abordó su candidatura como alcalde a Providencia remarcando que “me parece que políticamente queda bastante avanzado el punto de que se me había desafiado a primaria, yo me inscribí a ellas y no se inscribió nadie más. Obviamente que hay un punto ganado”.

A lo anterior aseguró que “ya comencé con la conformación de equipo, de plan de trabajo, recorridos, etc”.

Por lo cual cerró afirmando que “yo creo que no hay mejor forma de ‘farrearse’ una elección que no hacer la pega desde antes, ratificar a los candidatos, o pensar que la tienes ganada”.

Original de El Líbero

