En uno de los peores ataques de que se tenga memoria en contra de Carabineros, tres suboficiales fueron asesinados esta madrugada en el camino entre Cañete y Tirúa, en la Provincia de Arauco, Región del Bío Bío.

De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de tres funcionarios de la Comisaría de Orden Público (COP) que se encontraba efectuando un patrullaje en el camino a eso de la 1 de mañana, de los cuales se perdió comunicación, luego de lo cual su camioneta fue encontrada en llamas en el sector de Antiquina, con los cuerpos de los tres con impactos de bala y quemados, en el pick up del vehículo.

Por medio de su cuenta de X, Carabineros informó que las víctimas fatales son el sargento primero Carlos Cisterna Navarro y los cabos primero Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid. En el mismo mensaje, se indica que “fueron cobardemente asesinados” cuando realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete.

Ante el hecho, el gobierno decretó un duelo oficial de tres días y el presidente Gabriel Boric encabezó una reunión de emergencia durante la madrugada en el palacio de gobierno. El mandatario viajará al sur del país durante la mañana, junto con el presidente del Senado, José García Ruminot, y la presidenta de la cámara baja, Karol Cariola, además de otras autoridades.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también viajó hacia la Provincia de Arauco y al llegar al aeródromo Las Misiones, en Cañete, dijo que “no puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda”. Aseveró que “tenemos los mejores equipos acá” y que no “esto no fue casual, no fue al azar”. Por cierto, fueron suspendidas todas las actividades de celebración del aniversario de Carabineros.

Por cierto, este hecho ocurrió justo en la celebración del 97 aniversario de la fundación de Carabineros y ante ello, la institución señaló que “en esta fecha tan significativa una vez más cargamos con tristeza el luto por quienes da la vida por los demás”.

