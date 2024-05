Luego de la postergada conmemoración del 97 aniversario de Carabineros las declaraciones del general director de la institución, Ricardo Yáñez, llamaron la atención de La Moneda.

“Si no hubiese sido por Carabineros, no habríamos tenido una transición de un mando presidencial a otro, no habríamos tenido dos asambleas constituyentes (Convención y Consejo Constitucional) y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy día”, dijo Yáñez en Mega.

Además, sobre la forma de actuar de la institución en el estallido social de 2019, aseguró que los carabineros “estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de errores puntuales que puedan haber cometido; de excesos que puedan haber ocurrido y que están siendo investigados”.

Las declaraciones generaron incomodidad en La Moneda. Esto debido a que el general será formalizado el próximo 1 de octubre por delitos omisivos de apremios ilegítimos y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros.

De hecho, Boric con Yáñez inicialmente habían acordado la salida del general para antes del 7 de mayo -día en que inicialmente sería la formalización hasta el asesinato de tres carabineros en Cañete-, por el criterio que fijó el gobierno para aquellas autoridades en cargos de confianza que enfrenten a la justicia.

En esa línea, para evitar conflictos y distanciarse de las declaraciones de Yáñez por su rol en el estallido y los procesos constitucionales, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, aseguró que “todo el proceso constituyente lo fuimos construyendo distintos actores políticos”.

La vocera, además, agregó que “es evidente que una democracia se sostiene por múltiples actores”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se cuadró con su par del comité político. “Ciertamente también hubo cosas que no funcionaron como hubiéramos querido. Nadie está satisfecho con cómo terminó desarrollándose y concluyendo ese proceso, pero sin duda, todos hicieron su mayor esfuerzo, todos hicieron su mayor aporte y todos sentimos que tenemos que mejorar para que a futuro no volvamos a vivir una crisis de esa magnitud”, comentó la jefa de gabinete.

Críticas oficialistas

Los dichos de Yáñez sobre la participación de Carabineros en los procesos constitucionales no encontraron asidero en los partidos del oficialismo.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó a La Tercera que “imaginar que un proceso de Estado tiene un factor institucional es reducir la diversidad de instituciones que tiene el Estado, porque tampoco hubiera sido posible sin un Servicio Electoral, por ejemplo”.

“No logro entender la obviedad, porque sin Carabineros tampoco hay partidos de fútbol. No es necesario si uno quiere reivindicar el papel de Carabineros exagerar el protagonismo y el rol que les cabe, por obligación institucional, que cumplir en esto”, agregó el presidente del PC.

Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes (CS), integrante de la comisión de Seguridad, mencionó que “con su labor nomás cumple, es lo que le corresponde a Carabineros en un contexto democrático. Recordemos que fueron parte de la dictadura, entonces no me saquen a relucir elementos que fueron obvios de una democracia”.

Su par de RD, Maite Orsini, indicó en la misma línea que “me parece que no podríamos decir que gracias a nosotros que hicimos la ley tuvimos dos procesos constituyentes, tampoco me parece que sólo gracias a Carabineros, sino que gracias a todas las instituciones que encauzamos ese proceso”.

Desde el Socialismo Democrático se marcó un tono más matizado. Por ejemplo, el diputado Raúl Leiva, de la comisión de Seguridad, indicó que “Carabineros, siendo parte de la institucionalidad y el Estado de derecho, también colaboró en cada una de estas instancias, (…) al igual que todas las organizaciones e instituciones de la República”.

Jaime Araya, jefe de la bancada de los PPD e independientes, plasmó que “es innegable que durante el estallido social todas las instituciones cumplieron sus roles con luces y sombras. Carabineros no fue la excepción, pero es indispensable reconocer que sin Carabineros no hay democracia. Aquello es un patrimonio de todo Chile”.

Durante la jornada, La Moneda no solo se alejó de los dichos de Yáñez respecto del rol de la institución durante el estallido, sino que también de la propuesta de incentivos presentada por Carabineros. En esa se planteaba la entrega de una asignación trimestral calculada en base al 65% del sueldo en posesión “No es la mejor fórmula”, sostuvo Vallejo.

/psg