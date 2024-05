Este lunes se cumplió un mes del triple homicidio de carabineros en Cañete. Y a la fecha aun no hay detenidos por lo ocurrido el 27 de abril.

Ante esto, el fiscal nacional Ángel Valencia volvió a mostrarse «optimista» con que las investigaciones darán prontos resultados.

«No solo se prevén avances pronto, sino que es un equipo de fiscales que ha trabajado ininterrumpidamente desde que los hechos se produjeron», sostuvo este lunes.

Agregó que «tal como les hemos expresado, es un equipo que tiene experiencia en la investigación de crímenes de esta naturaleza, son crímenes terribles, han tenido éxito en la persecución de otros homicidios de carabineros en la zona y conociendo los reportes que nos han planteado, los avances de la investigación, el equipo de trabajo que hemos conseguido organizar o que el fiscal Garrido ha convocado, tanto de la región del Biobío como de la Araucanía, de donde sea necesario, los medios que ha puesto Carabineros, que es la policía a cargo de las diligencias, para realizar esta investigación, es que todo aquello nos permite ser optimistas respecto de su resultado».

Esto se suma a lo que señaló ayer en Estado Nacional de TVN, donde expresó que «estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia».

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo ser «más cautelosa» y que se debe seguir esperando.

«Quiero ser muy cautelosa, estamos más cerca porque se ha ido avanzando y se sabrá cuando estemos en condiciones de presentar pruebas contundentes», sostuvo esta mañana.

Agregó que «no estamos en condiciones y no podemos anticipar las fechas en que eso va a suceder (detenciones), no lo hacemos jamás, porque eso es darle ventaja a los delincuentes que deben estar escondiéndose, tratando de interrumpir la labor de la justicia».

Incluso, Tohá hizo una comparación con la investigación por el megaincendio de Viña del Mar, que ya tiene dos detenidos.

«Se ha estado trabajando muy arduamente, no es un sector simple para una investigación. Si uno lo compara con lo que fue la investigación de los incendios de Viña del Mar, el sector no tiene las cámaras de vigilancia que existen en el entorno del incendio de Viña no tiene el mismo nivel de conexión a Internet y, por lo tanto, el seguimiento, los llamados telefónico es mucho más difícil», sentenció.

/psg