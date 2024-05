El polémico spot del Gobierno, transmitido por televisión y redes sociales, que promociona el proyecto de reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo y que llegó hasta la Contraloría ante una arremetida de la oposición, sigue generando críticas.

Esta vez fue el académico y economista, Bernardo Fontaine, quien se sumó a los cuestionamientos, asegurando a Radio Infinita que esta campaña publicitaria «obviamente tiene una inspiración chavista, de un Gobierno que hace publicitad», aludiendo al estilo del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y replicado por su sucesor y actual mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

Además, sostuvo que algo similar realizó la ex presidenta Michelle Bachelet con su «desastrosa» reforma tributaria en 2014.

Dicho eso, Fontaine aseguró que este spot, cuestionado desde diversos frentes por el hecho de publicitar con recursos públicos un proyecto que no es ley y que muestra información parcial respecto a su contenido -sin dar cuenta de los argumentos de la oposición-, tiene «tres falsedades».

«La primera es que dice que la cotización (adicional) la paga el empleador y no lo va a asumir el trabajador», dijo, agregando que «hay que hablarle con sinceridad a la ciudadanía. Las cotizaciones las pagan todos, las paga una parte el trabajador, una parte el empleador y una parte se va a aumentos de precios y las pagamos todos, independiente de que la ley establezca que la paga el empleador nominalmente».

«El costo de subir las cotizaciones lo asumimos todos los trabajadores especialmente vía menos aumentos de salario futuro y menos empleo», manifestó Fontaine.

La segunda «falsedad», según el economista, dice relación con que se habla de que esto le va a subir las pensiones a todos, pero resulta (…) que hay muchos cotizantes que salen perdiendo con la reforma, que van a cotizar en el fondo solidario pero no van a recibir a cambio ni siquiera lo que cotizó y, por su puesto, siempre va a recibir menos que si su cotización fuera a la cuenta individual».

«Y lo tercero es este supuesto desequilibrio al que alude la ministra (Jeannette Jara) a la capacidad de comunicación del Gobierno. En realidad, el Gobierno tiene una capacidad de comunicación infinita. No hay medio de comunicación por chico que sea que no se sienta en la obligación de reproducir hasta los suspiros de los ministros. De forma de que el Gobierno siempre tiene toda la capacidad para comunicar y no necesita una publicidad que no dice toda la verdad», cerró.

