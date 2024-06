Durante las últimas semanas, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind.), ha lanzado varios de sus dardos a su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), bajo el marco de las elecciones presidenciales de 2025, en las que ambos figuran como eventuales candidatos de la oposición.

“Voy a competir en las primarias de Chile Vamos y le voy a ganar a Evelyn Matthei”. “Si no hay primaria en Chile Vamos, la candidatura de Evelyn Matthei nace muerta”. Esas han sido algunas de las últimas declaraciones del jefe comunal de La Florida en contra de la gremialista.

Cuando se acababa la jornada del jueves, esta vez fue Matthei quien arremetió contra Carter. “A mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos (a Carter) por ahora no lo veo prendiendo”, acusó refiriéndose a la intención del jefe comunal de llegar a La Moneda.

Bajo este marco, Carter salió a responder estas críticas y con ello recordar uno de los episodios que protagonizó Matthei esta semana. Y es que la exdiputada aseguró que “en Chile tenemos unas instituciones que dan risa” y aseguró que “hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con platas del narco”. Estas declaraciones generaron cuestionamientos en el gobierno y en el Ministerio Público.

“La alcaldesa ha tenido una muy mala semana con el gobierno, ha sido una semana muy difícil para ella y nosotros la hemos apoyado públicamente porque creemos que efectivamente el problema del narcotráfico y la política es algo que hay que erradicar. La vamos a seguir apoyando públicamente a pesar de esta reacción tan impropia que acaba de tener porque lo único que le importa a los chilenos es que derrotemos a la delincuencia”, comenzó respondiendo Carter.

Pese a manifestar su apoyo a Matthei en materias de seguridad, Carter hizo hincapié en que “yo no voy a responder ese tipo de comentarios porque más que prender hay que aprender y hay personas que no aprenden que la política se hace sumando y no restando ni ninguneando”.

En esa línea, le pidió a Matthei “cambiar el tono, dejar atrás la política de las zancadillas, las puñaladas y pasar a la política de la unidad, buscar a los mejores candidatos para gobernadores regionales y para alcaldes para ganar estas elecciones y cuando venga la primaria (presidencial), competir lealmente, aprender la elección”

“Yo he dicho siempre que la competencia tiene que ser firme y que uno puede marcar diferencias con quien compite, pero no puedo descalificar de entrada a alguien ni por su edad, ni por su condición social, ni por su origen. Los chilenos nuevos, el nuevo Chile, ese que hoy día exige igualdad, no está dispuesto a aceptar el ninguneo de los mismos de siempre. Por tanto, de entrada, descalificar a alguien es una muy mala idea. Le hace muy mal a ella”, cerró Carter.

