Aunque parezca increíble, se confirma que la selección chilena femenina deberá disputar la final de los Juegos Panamericanos sin tener una arquera especializada bajo los tres palos

A la gran ausencia confirmada por la propia Christiane Endler, quien además anunció su retiro de la Roja femenina, se agregará ahora Antonia Canales .

Hasta ayer se mantenía vigente la posibilidad que la arquero del Valencia de España pudiera quedarse en Chile hasta el fin de semana y jugar por ende la final con México.

Sin embargo, hoy se informó queCanales fue retirada de la concentración. Decisión en la que fue protagonista su madre que llegó a buscarla directamente, abrumada ante los hostigamientos que había recibido por la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

NO SE ACEPTÓ LA PETICIÓN DE CHILE

Tras conocer el tema, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, pegó un portazo a la idea chilena de inscribir otra meta para la final, lo que complica aún más los planes del técnico Luis Mena.

«Lo vimos en el comité ejecutivo y las reglas son las reglas. Ningún país, ningún equipo, puede reemplazar a dos de sus deportistas que tienen que retornar a sus clubes», sentenció Ilic.

«La regla es muy clara, no se puede sustituir a deportistas que ya fueron inscrita. La solución la tienen que buscar internamente. PanamSports no puede abrir esa puerta, no es parte del reglamento», dijo a TVN.

Mientras que el Comité Ejecutivo del certamen confirmó que «tras examinar detenidamente el asunto, no aprobar la sustitución solicitada».

¿QUIÉN ATAJARÁ ANTE MÉXICO?

Ahora, Luis Mena, gran responsable también por no haber nominado una tercera arquera como es la lógica en este tipo de torneos debe buscar reemplazantes entre el resto del plante. En el panorama asoman las opciones de Yenny Acuña y Francisca Caniguan. Inclusive esta última ya ganó un concurso de porteras, por lo que corre con ventaja.

Encuentro en el que la Roja ya sufre de cuatro bajas: Endler, Sáez, Araya y la mencionada Canales. Todas deben cumplir con el requisito de sus clubes y retornar para la fecha de este finde semana.

