El nombre de Jaime García ha vinculado con la Universidad de Chile durante varios meses y tomó con más fuerza tras la salida de Mauricio Pellegrino al término de temporada. Es por esto que desde el Centro Deportivo Azul están buscando entrenadores y el ex Ñublense realizó un fuerte guiño.

Esto se debe a que a raíz de un diálogo junto a DSports, el estratega nacional apuntó: «Estoy esperando que alguien tome el teléfono y me llame. Trataré de hacer lo mejor, como siempre lo he hecho: carismático, buena onda, y siempre preocupado». Sin embargo, no se quedó ahí

Esto se debe a que el oriundo de Cartagena analizó a sus colegas nacionales: «Los técnicos chilenos tenemos la capacidad, lo que pasa es que nosotros a lo mejor queremos que nos esperen. En su momento dado a mí me esperaron en Ñublense, con buenos y malos resultados, y lo vimos crecer».

El DT de 46 años, quien estuvo recorriendo Europa y aprovechó de visitar a varios jugadores chilenos, siguió en la misma línea: «A veces nosotros como técnicos nos falta querernos y unirnos un poco más, proteger algo que nos ha costado un montón. Al final nosotros estamos solos y yo me tengo que proteger solo«.

Al finalizar, Jaime García agradeció las loas de Arturo Vidal hacia su persona, donde lo postuló a tomar el buzo de Colo Colo: «Uno siente un poco de orgullo, porque a Vidal yo no lo conozco, me he topado un par de veces con él, nos hemos saludado en los partidos».

