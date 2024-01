Jorge Martínez, abogado del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, reconoció que el Presidente Gabriel Boric tomó contacto telefónico este miércoles con el efectivo que será formalizado por la Fiscalía, para manifestar su «absoluto respaldo».

«Yo le confieso que el día de ayer el Presidente de la República ya habló con el general Yáñez y le manifestó todo su apoyo, tanto como Presidente de la República como persona», dijo el jurista a radio Cooperativa.

Y precisó que «fue una llamada de absoluto respaldo, de mucha preocupación por parte del Presidente y que él por supuesto no va a tomar ninguna decisión hasta saber de qué antecedentes se tratan y cuál sería la magnitud de la formalización».

Pese a esto, y horas más tarde de la publicación de esta nota, el abogado Martínez se comunicó con Emol para retractarse de lo dicho. «Yo estaba con el general en su casa cuando recibe el llamado del Presidente. Pero el general se paró y fue a su despacho, donde yo no escuché lo que hablaron, por lo que no me consta qué fue lo que le dijo. Sí sé que el ministro Monsalve le manifestó su apoyo y del Gobierno. Pero no puedo decir que el Presidente le dijo eso, el general tampoco me lo comentó. Yo como abogado entendí que le había dado su apoyo, pero nadie me lo dijo», señaló el defensor.

