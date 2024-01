«No son tiempos de gustitos políticos», dijo la ex Presidenta Michelle Bachelet en la actividad «Mejores pensiones para las mujeres de Chile», encabezada por el Presidente Boric el pasado lunes.

Es la segunda vez que el Mandatario invita a Bachelet a una actividad sobre esta materia, que se ha transformado en una prioridad para el gobierno tras el triunfo del ‘En contra’ en el plebiscito. Sin embargo, el proyecto no ha logrado conseguir el apoyo de la oposición, debido a que el Ejecutivo insiste en enviar al menos tres puntos de la cotización adicional a reparto.

Hubo muchas teorías respecto al protagonismo de la ex Presidenta en este tema. En el podcast La Retro, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y la economista Cecilia Cifuentes, abordaron ese y otros temas polémicos de la semana.

Cifuentes: «Michelle Bachelet es el símbolo de las malas reformas en Chile»

Para la directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, el apoyo de Bachelet a la reforma previsional del Gobierno es «algo negativo». «Que apoye esta reforma después de que ella impulsó la tributaria, la educacional, la reforma al sistema electoral… lo que ha hecho aquí es daño con sus reformas«, dijo Cifuentes.

«Michelle Bachelet es el símbolo de las malas reformas en Chile. Es el reflejo y es la principal responsable del deterioro que ha tenido Chile en la última década, por cómo impulsó su agenda de reformas», apuntó.

El jefe de bancada de la UDI afirmó que detrás de la irrupción de la ex Mandataria hay una lógica electoral. «El Presidente Boric necesita, para que su gobierno no termine en un desastre electoral, y no aparecer como un Presidente que destruyó a su coalición, necesita una candidata o candidato presidencial que salve los muebles, que no importa que pierda», explicó.

«Para el Presidente Boric la candidatura de Bachelet es un salvavidas. Todo esto de la irrupción de Bachelet en la campaña del ‘En contra’, ahora en las pensiones, tengo la impresión de que la está inflando todo lo que pueda para seducirla, para convencerla de que sea la candidata presidencial», agregó el diputado. «Eso es un negocio muy bueno para el Presidente Boric, pero no tengo tan claro si es buen negocio para la ex Presidenta Bachelet», acotó.

Ramírez: «El tema de la casa de Zalaquett no puede eclipsar lo mala que es la reforma»

Esta semana, Contraloría ofició a seis ministros por las reuniones que mantuvieron con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett, las que no fueron ingresadas por Ley de Lobby. Estas y otras autoridades protagonizaron encuentros con el ex alcalde, los que han tenido repercusiones y han sido cuestionados.

Además, se supo que el diputado Juan Santana (PS), presidente de la Comisión de Trabajo donde se ha discutido la reforma previsional, también había asistido a estas reuniones privadas. Al respecto, el diputado Ramírez dijo: «Qué más quisiera yo que los ministros, que los parlamentarios de izquierda, que el propio presidente de la Comisión vaya y converse con expertos, con académicos y con la misma industria para que se den cuenta del daño que le van a hacer a las pensiones en Chile con su reforma».

«El hecho de que el diputado Santana haya ido a esta reunión no me produce ruido, lo que me produce ruido es un gobierno y al propio diputado defendiendo la reforma que es muy mala. Y sobre todo teniendo una actitud antidemocrática cuando toman la decisión paradojal de no invitar expertos», agregó. «El tema de la casa de Pablo Zalaquett no puede eclipsar lo mala que es la reforma», advirtió.

Por su parte, Cifuentes criticó que «hay escupos del gobierno al cielo que les están cayendo a la cara, porque se dedicaron durante años a demonizar las conversaciones entre el mundo político y privado. Todo lo llamaban cocina».

Sostuvo que «el hecho de juntarse y dialogar entre el sector público y el sector privado no sólo es bueno, sino que es tremendamente necesario».

El diputado Ramírez explicó, además, su propia participación en los encuentros en la casa de Zalaquett. «Yo debo ser el diputado con más declaraciones de lobby. Tengo 83 en la página del Congreso, de las cuales 14 tienen que ver con pensiones. La reunión en la casa de Pablo Zalaquett no la incorporé en el lobby porque no fue, no fui sujeto de lobby. Me invitaron a una charla acerca de cuál es la postura de la UDI frente al tema de pensiones y eso fue lo que hice. Eso no es un lobby, es una charla», enfatizó.

Original de El Líbero

