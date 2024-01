De cara a las municipales de octubre, desde Chile Vamos aseguraron este viernes su «obligación moral» de ir juntos en la elección, a la vez que indicaron que buscarán coordinarse con republicanos y partidos como Amarillos por Chile y Demócratas para derrotar a malos gobiernos locales.

El bloque inició hace unas semanas las conversaciones por los comicios y frente a los cuales se espera que vayan en una lista única de alcaldes. Mientras que la coordinación con las otras fuerzas podría traducirse en pactos por omisión en algunas comunas.

En Chile Vamos se mostraron críticos de que el oficialismo, que ya anunció una lista única del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, incluida la DC, esté más preocupada de pactos electorales que de las prioridades de la ciudadanía.

«Mientras tanto el oficialismo se preocupa de otras cosas como, por ejemplo, hacer un pacto electoral, cuando en la votación de proyectos que apuntan a la seguridad no hay ese pacto (…) se preocupan de otros temas que no son la urgencia ciudadana», dijo la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, aludiendo al llamado de Chile Vamos a sus centros de estudio para generar una propuesta para combatir el crimen organizado.

Sobre el panorama de su bloque para la municipal, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, aclaró que «en Chile Vamos existe la más férrea voluntad de trabajar en conjunto. Además tenemos la firme decisión de coordinarnos lo más y lo mejor posible con partidos como Amarillos, Demócratas y republicanos, y eventualmente otros que se quieran sumar y que tengan causas que nosotros promovemos».

Y agregó que «haya una dispuesta en particular en un municipio (…) no significa nada respecto de nuestra voluntad de profundizar y trabajar juntos». Esto al ser consultado por las diferencias internas en RN por la alcaldía de Puente Alto.

Por su parte, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, sostuvo que «desde Chile Vamos hemos tenido ya varias conversaciones sobre los desafíos electorales que tenemos este año, pero parte de este esta conferencia es que el eje de nuestro trabajo es estar cerca de la ciudadanía, no queremos ser una alianza como lo que vimos no solo a puertas cerras, sino que solo preocupados de los pactos electorales».

Pese a ello, acotó que «tenemos la obligación moral de ir unidos y de generar una gran oposición social frente a este mal Gobierno».

«Las formas dan lo mismo (…) lo importante es que está la voluntad de conformar una gran alianza, una gran oposición social que pueda enfrentar los malos gobiernos locales y al mal gobierno nacional», remató la secretaria general de la UDI.

Puente Alto y Las Condes

Sobre la situación que se vive en Puente Alto, donde habrían dos posibles cartas, el concejal Felipe Ossandón y la ex ministra Carla Rubilar, Galilea expresó que «no hay que olvidarse nunca que en RN miramos lo que la gente quiere (…) estamos seguros que vamos finalmente de manera institucional a resolver esta iniciativa de dos personas dos ser los candidatos alcaldes y que finalmente logremos imponernos en Puente Alto en las elecciones municipales».

Respecto a la situación de la alcaldesa Daniela Peñaloza en Las Condes y como los problemas de que ha debido enfrentar su gestión pueden afectar la elección, Hoffmann aseveró que «no hay ninguna posibilidad de que nosotros no le demos nuestro apoyo irrestricto a la alcaldesa de Las Condes que está trabajando y se ha hecho cargo de todas aquellas irregularidades que han ido surgiendo durante esta etapa y por lo tanto, el apoyo irrestricto dese la UDI, sino que también de Chile Vamos».

«Aquí la justicia y como lo ha hecho ella, ha puesto a disposición todas y cada una de las herramientas necesarias para lograr aclarar lo ocurrido, tanto con las horas extras, como con el caso del Cesfam, no hay ningún problema. Pero no hay ninguna posibilidad de que ella no sea nuestra candidata», cerró la secretaria general de la UDI.

/psg