La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), generó críticas luego de hacer una alusión al ex Presidente Sebastián Piñera para reponer en el Senado la fórmula del «3 y 3» en la reforma de pensiones, indicación que fue rechazada en la discusión en la Cámara de Diputados.

En concreto, la secretaria de Estado señaló: «En honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del ex Presidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del ‘3 y 3’ en el Senado».

La referencia de Vallejo a reponer el mecanismo tuvo su origen en declaraciones de la oposición, que han planteado la posibilidad de revisar los contenidos que en su momento propuso el ex Mandatario, cuando logró un acuerdo parcial para avanzar desde la Cámara de Diputados al Senado con una propuesta para modificar el sistema de pensiones.

En esa oportunidad, uno de los puntos que destrabaron la discusión fue la distribución del 6% de nueva cotización, que también se dividía en ‘3 y 3’, a un componente de ahorro individual y uno solidario.

Las propuestas, en todo caso, tienen diferencias sustantivas. Y es que la actual administración formuló un mecanismo en el que el 3% de ahorro individual no va íntegramente al ahorro de cada persona; es decir, un 2,1% irá directo a la cuenta individual, mientras que un 0,9% a solidaridad intrageneracional.

Mientras, dentro del 3% que se destina al Seguro Social una parte iría a compensar las pensiones de mujeres por expectativas de vida y otra, también, a complementar a terceros por dedicarse al cuidado de personas en situación de dependencia funcional.

Lo propuesto por el ex Presidente Piñera, en cambio, destinaba un 3% en su totalidad para cuentas individuales y otro 3% a un fondo común llamado Programa de Ahorro Colectivo Solidario (PACS). Este pretendía un aumento inmediato de 2,7 UF ($79.135) para las mujeres pensionadas mayores de 65 años con, por lo menos, 8 años de cotizaciones y de 2UF (58.618) para los hombres retirados, que cuenten con al menos 12 años de cotizaciones.

Con todo, en sus últimas intervenciones públicas el difundo ex Mandatario se había alejado de la opción del «3 y 3», señalando que la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) había cambiado el escenario.

«Trata de aprovecharse» y «Es impresentable»

Tras los dichos de la ministra Vallejo, varios parlamentarios de Chile Vamos reaccionaron. El senador Javier Macaya (UDI), por ejemplo, indicó a través de su cuenta de X que «¡Honremos la voluntad del presidente Piñera!: subamos las pensiones y mantengamos la propiedad de los trabajadores del fruto de su esfuerzo y trabajo».

Mientras, el senador Luciano Cruz-Coke (Evo) indicó: «Inaceptable que vocera ntente burlarse de voluntad explícita de Presidente Piñera y aprovecharse de un momento de dolor para sacar mezquina ventaja política. Presidente tenía muy claro cómo generar rentabilidad y mejorar pensiones como lo demostró creando la PGU».

Gloría Hutt, ex ministra de Transporte del ex Presidente Sebastián Piñera y presidenta de Evópoli, en tanto, dijo en Radio Pauta que «usar la figura del presidente Piñera para usar malamente ese argumento, que es el que ellos están buscando, me parece que es algo que no se hace, uno tiene que tener un mínimo de seriedad. No puedo creer que siendo vocera de Gobierno no sepa que el escenario de 3-3 era completamente distinto de lo que es ahora».

Desde RN, en tanto, el senador José García Ruminot recalcó un punto político. Así, indicó en El Mercurio que «seguir insistiendo en una fórmula que ya no logró acuerdos en la Cámara de Diputados, y que tampoco va a lograr acuerdos en el Senado, es no hacerse cargo de la realidad. De las realidades técnicas y también las políticas».

Piñera: 6% a ahorro individual

En una de las últimas entrevistas que abordó el tema, el ex Presidente Sebastián Piñera dijo a La Tercera que «dado que está la PGU, el 6% del mayor ahorro previsional que también se requiere debiera ir en su inmensa mayoría a las cuentas individuales de ahorro previsional de los trabajadores».

Argumentaba que, cuando presentó su reforma previsional, el gasto fiscal en el pilar solidario de pensiones era del 1% del PIB, y con la PGU avanzó a 2%».

