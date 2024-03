Este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la enigmática frase que emitió el Presidente Gabriel Boric el pasado jueves 21 de marzo durante su discurso posterior a la puesta en marcha de una planta desaladora de Los Pelambres, en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, y cuyo 60% de la propiedad está en manos del Grupo Luksic a través de la sociedad anónima Antofagasta Minerals.

Ahí el Mandatario hizo una invitación al mundo empresarial a abandonar la “soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig”.

Pese al fondo de la instancia, la frase se había mantenido indescifrable. No obstante, Tohá despejó hoy las dudas en diálogo con Radio Duna, confirmando que se trata a una alusión a las dos ramas de la familia Luksic: “Tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a puerto (…). Yo creo que la declaración del Presidente iba en esa dirección, es decir, más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación”.

En concreto, con sus palabras el Mandatario habría apuntado a Andrónico Luksic Craig y una alusión errónea al segundo apellido de su hermano, Jean-Paul Luksic Fontbona.

“En la frase del Presidente, Narbona (Fontbona) es constructivo, esa es la imagen que hay detrás. O sea, que busquemos una manera más parecida a eso para salir adelante de nuestras discusiones. Y salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas. No quiere decir dejar de estar apasionado con tus ideas, pero dejar de estar apasionado con destruir al otro. Eso sí que hay que superar”, sostuvo.

Consultada respecto a si consideraba que Luksic Craig ha sido “destructivo” en su crítica al gobierno, la titular del Interior descartó aquello y precisó que Boric “trataba de decir más de este estilo menos de este otro estilo, no lo calificó como destructivo”.

-Pero usted nos confirma que se refería a las dos ramas de la familia Luksic.

“Sí. Me tengo que ir”, respondió la secretaria de Estado ante esa pregunta.

Las teorías en torno a la frase

“Más Narbona, menos Craig” no pudo ser explicada antes por otras autoridades de gobierno. De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, admitió el domingo en el programa Mesa Central de T13 no saber “bien a qué se refería” Boric con aquella alusión. Misma situación manifestó el lunes la titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

La frase había dejado espacio para diversas interpretaciones en el mundo político y empresarial del país, como por ejemplo que se intentó hacer una referencia sobre la apertura entre dos individuos, el primero representado por “Narbona” con un enfoque más liberal, en lugar de “Craig” que es más apegado al conservadurismo.

También se había considerado la alusión -hoy confirmada por Tohá- a una hipotética diferencia en la apertura al diálogo que tienen los hermanos Jean-Paul Luksic Fontbona y Andrónico Luksic Craig, especialmente luego de que este último comentara en la red social X una columna del economista Sebastián Edwards.

Qué alivio leer en esta columna que este gobierno es mejor que el de Allende , gracias a las instituciones que se construyeron en los 30 años…. Esos años que tanto se atacaron y que les heredaron un Chile construido con esfuerzo y responsabilidad, capaz de resistir la… pic.twitter.com/L75UIBaAHN — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) March 18, 2024

“Qué alivio leer en esta columna que este gobierno es mejor que el de Allende, gracias a las instituciones que se construyeron en los 30 años… Esos años que tanto se atacaron y que les heredaron un Chile construido con esfuerzo y responsabilidad, capaz de resistir la mediocridad y la incompetencia. Un país resiliente para enfrentar gobiernos que el autor califica de “malitos”… de esos que no necesariamente llevan al abismo, sino marcan el paso y empobrecen a sus compatriotas. Qué triste conformidad!!!”, escribió Luksic Craig.

En esa misma dirección, el citado Sebastián Edwards comentó en Tele13 Radio que Boric, con su frase, “está tratando de dividir a los hermanos Luksic. Obviamente Andrónico y Guillermo, que falleció, y las hermanas mayores, son Luksic Craig; y Jean-Paul, el más joven, es de la segunda esposa del jefe de la dinastía, pero el apellido no es Narbona”.

Hasta ahora, el Mandatario aún no se ha referido directamente a esta mediática referencia que ganó relevancia en los últimos días.

/psg