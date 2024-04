En una entrevista en primera persona con La Cuarta, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), abordó distintos ámbitos tanto de su vida política como personal.

Junto con algunas confesiones, como su fascinación por las películas antiguas de James Bond o la admiración que siente por Alexis Sánchez, además de temas sensibles, como el fallecimiento de su hermano Roberto, tocó también temas de contingencias. Entre ellos, la posibilidad de encabezar (por segunda vez) una candidatura presidencial.

Consultada por quién le gustaría que fuera el próximo jefe de Estado, la exdiputada y exsenadora respondió -entre risas-: “La (exsubsecretaria) Paula Daza. Todo el mundo sabe que yo la quiero mucho, todo el mundo sabe que somos amigas, tengo una tremenda admiración por lo que ella y el doctor (Enrique) Paris hicieron durante la pandemia y cuando yo digo ella, en el fondo lo que estoy diciendo es que me gustaría una persona amable, que ponga a Chile primero, que no tenga yayas, que sea honesta, que sea confiable, que sea dialogante, eso es lo que estamos buscando”.

Ante la ineludible pregunta de si ella tomaría el desafío, se limitó a decir: “Dios sabe, nadie sabe”.

-¿Qué le hubiera dicho Sebastián Piñera a usted, respecto de una posible candidatura presidencial?, se le inquirió luego respecto del fallecido exmandatario, de quien fue su ministra del Trabajo y compañera de ruta política por décadas.

Fue ahí que respondió: “Yo estoy segura que él me hubiera dicho póngale pasión, busque gente buena, tenga templanza, porque las críticas son feroces, considere todas las opiniones antes de tomar una decisión y una vez que tome la decisión que no la muevan de ahí. Estoy seguro que eso me hubiera dicho, porque lo conocí mucho, me tocó trabajar mucho y así era él”.

Matthei aprovechó también de criticar la gestión del Presidente Gabriel Boric, indicando que siente que “no estamos progresando con este gobierno”.

“Hay demasiados chicos que tienen talentos inmensos y no los pueden desarrollar. Sueño con un país en que uno pueda salir en la noche sin temor a que le quiten el auto o que te baleen”, sostuvo.

En esa línea, la jefa comunal señaló que es “muy difícil progresar en Chile”, agregando la ardua tarea en que se transforma “gobernar con 21 o 22 partidos”.

“Lo peor de todo, es cuando ellos criticaron todo”, afirmó Matthei, apuntando al gobierno. “Todo estaba mal hecho, todos eran corruptos, todos eran ineptos, todo era cocina, y claro, ahora les ha tocado ver lo duro que es gobernar”.

Asimismo, la alcaldesa indicó que por esa razón prefiere “no caer en tanta crítica”, afirmando que “después eso te persigue también”.

“Lo que se trata es de construir, construir Chile, no destruir”, finalizó.

/psg