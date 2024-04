“Javier Milei, un profesor de economía radical libertario y excomentarista de televisión con poca experiencia en el gobierno, ganó la presidencia de Argentina con una victoria aplastante en noviembre al prometer sacar al país del borde del colapso económico. Su victoria sorprendió a los encuestadores y expuso la desesperación de 46 millones de argentinos paralizados por una inflación de tres dígitos y una tasa de pobreza del 40%. ‘No hay vuelta atrás’, dijo a sus seguidores el autodenominado ‘anarcocapitalista’ después de su victoria. ‘La situación de Argentina es crítica’”.

Así parte la reseña que la corresponsal senior de Time, Vera Bergengruen, escribió del presidente argentino, tras ser elegido por la prestigiosa revista estadounidense como una de las 100 personas más influyentes del mundo de 2024.

La publicación, que se conoció este miércoles, pone en relieve la personalidad destacada del mandatario argentino a nivel mundial, al que cataloga como “un ícono global de la derecha”. Escogido dentro de la categoría Líderes, Time destaca la victoria de Milei contra el peronista Sergio Massa en las elecciones presidenciales pese a su corta experiencia política, y habla de su campaña de shock y austeridad. Apunta, incluso, que no habrá vuelta atrás con su gestión.

“Milei, de 53 años, ha perdido poco tiempo. Advirtiendo a los argentinos que se prepararan para el dolor, se embarcó en una campaña de ‘terapia de shock’ con cientos de medidas de austeridad: eliminar 70.000 empleos estatales, recortar la ayuda federal, reducir a la mitad el número de ministerios gubernamentales y devaluar el peso”, detalla Bergengruen en su reseña.

Introducing our list of the 100 most influential people in the world https://t.co/DQApCxZRoZ

The 2024 #TIME100 is here.

Y agrega: “Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles. Al mismo tiempo, las diatribas cargadas de malas palabras de Milei contra los ‘socialistas’ occidentales (y los ‘traidores’ que lo desafían en la legislatura argentina) lo han convertido en un ícono global de la derecha. Si bien es demasiado pronto para decir si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha tenido razón en una cosa: con Milei en el cargo, no habrá vuelta atrás para Argentina”.

En la categoría Líderes, Milei aparece junto a Yulia Navalnaya, la viuda del disidente ruso fallecido Alexei Navalny; la activista de derechos humanos iraní y Premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el presidente electo de Taiwán, William Lai; el gobernador de Texas, Greg Abbott; la ministra de Medioambiente de Brasil, Marina Silva; el director de la CIA, William Burns, y la escritora que venció al expresidente Donald Trump en la Corte, E. Jean Carroll.

“Most of all, I want the Kremlin and its officials to understand: if they killed Alexei, then I will step up. If they do something to me, another person will come."

También aparecen en la lista la embajadora de Singapur para los océanos, Rena Lee; el presidente de Filipinas, Ferdinand “Bongbong” Marcos; el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; la congresista estadounidense Elise Stefanik; la fiscal general de Ecuador Diana Salazar Méndez; el abogado Jack Smith; la madre de un rehén en Gaza Rachel Goldberg-Polin; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el gobernador de California, Gavin Newsom.

El presidente de Kenia, William Ruto; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro chino Li Qiang; el director de la Oficina de Programa de Préstamos del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jigar Shah; la directora ejecutiva de la agrupación Defensores de la Maternidad Planificada de Ohio, Lauren Blauvelt, y el jefe de la Administración Presidencial ucraniano, Andriy Yermak, también aparecen entre las 24 figuras más influyentes en la categoría Líderes.

Taraji P. Henson is one of the most influential people of 2024.

"Taraji is a real woman—she doesn't bite her tongue, and she's not afraid to stand up for what she believes in," writes Mary J. Blige https://t.co/2JqNU5c9Ao pic.twitter.com/nPn9WLM6V4

— TIME (@TIME) April 17, 2024