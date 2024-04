La encuesta Pública de Cadem de este domingo 21 de abril abordó, entre sus puntos, la tensión diplomática con Venezuela.

Invitación de Maduro a Boric

Frente a la pregunta: “¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Boric se reúna con el presidente Nicolás Maduro a dialogar sobre los problemas de crimen organizado en la región?”, un 65% respondió que estaría de acuerdo y un 32% en desacuerdo.

Un 2% manifestó que no sabe o no responde y 1% que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo.

Causas del ingreso de bandas organizadas

Ante el siguiente planteamiento: “El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó al expresidente Sebastián Piñera de la llegada del tren de Aragua a Chile. ¿Por qué cree Ud. que ingresaron bandas de crimen organizado a Chile?”, un 54% respondió que “por la falta de control en las fronteras”.

En un porcentaje menor, 17% manifestó que fue “por la crisis venezolana”, un 14% “por el narcotráfico”, un 12% “por la visita del expresidente Piñera a Cúcuta” y un 2% por otro motivo.

Tren de Aragua y bandas criminales

Preguntados por: “Personalmente, ¿Cuánto temor le genera a usted la presencia del Tren de Aragua en Chile?”, un 80% respondió que “mucho o bastante”, un 12% “poco o nada” y un 8% “algo”.

Colaboración de Venezuela en caso Ojeda

Ante la consulta: “¿Ud. cree que el gobierno de Venezuela cooperará con Chile en la búsqueda de los responsables del crimen del exteniente Ronald Ojeda?”, un 80% cree que no, un 18% que sí y un 2% no sabe o no responde.